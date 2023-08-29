«Спартак» поторопился с разгромом

Центральный матч третьего тура группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет Кубка России принес «Спартаку» неожиданно легкую победу над «Динамо» на своем поле. Он гарантировал ее себе уже в середине первого тайма, забив динамовцам четыре безответных гола. Выигрыш со счетом 4:1 обеспечил спартаковцам уверенное лидерство в самом плотном квартете турнира. В другом матче группы D «Краснодар» после двух подряд поражений одолел — 1:0 — в гостях «Пари Нижний Новгород».

Московское дерби, пришедшееся на третий тур группового этапа Кубка России, подарило турниру, и так искрящему всякими неожиданными результатами, главную пока его аномалию. Когда «Спартак» очень быстро открыл счет, его успех тянуло списать на объективные трудности соперника, на необходимость в экстренном порядке адаптироваться к новой схеме. «Динамо» только что, буквально перед матчем продало в «Торино» Сабу Сазонова, и тренеру Марцелу Личке пришлось срочно придумывать, кем вместо него закрыть центр обороны. Закрыл Александром Кутицким, у которого опыта игры на важнейшей позиции минимум. Кутицкого после подачи справа и перепрыгнул Александр Соболев.

Но вскоре стало очевидно, что вторничные динамовские проблемы куда глубже, что с командой происходит что-то очень неординарное и жутко неприятное. Ну или что-то неординарное происходит со «Спартаком».

Тот почти полностью обновил основу после скучной игры в чемпионате против «Ахмата». И этот спартаковский вариант — с Русланом Литвиновым, Данилой Пруцевым, которым наставник клуба Гильермо Абаскаль отчего-то доверяет нечасто,— как-то удивительно легко рвал «Динамо» на части. То есть, конечно, в нынешнем сезоне «Спартак» уже показывал, что в хорошем настроении его атака способна на многое, но тут она просто издевалась над оппонентами. Уже после своего гола Соболев чуть было не отличился еще раз: динамовцев выручил доставший мяч в углу голкипер Игорь Лещук. Потом защита «Динамо», вежливо расступаясь перед напирающими спартаковцами, оставила перед воротами Михаила Игнатова. Гостям повезло — Игнатов промазал. Но вскоре очередная подача — от Хесуса Медины — снова добралась до спартаковской головы. Теперь это была голова Срджана Бабича, футболиста гренадерского роста, убедившего, что он умеет пользоваться им с большим толком.

Поражали и спартаковская резкость, и чудовищная динамовская мягкость. Это был тот случай, когда растерянность, беспомощность одной из команд, хотя она вроде бы ничем принципиально не хуже той, что ей противостоит, просто режет глаз.

А «Спартак» за них наказывал беспощадно. Антон Зиньковский обеспечил Соболеву дубль, вырезав прострел в абсолютно свободную зону возле вратарской, а потом сам после динамовского обреза без труда убежал от преследователей, будто тем к ногам привязали двухпудовые гири, чтобы под занавес рывка разобраться с Лещуком. 4:0 за полтайма — такой невероятный сюжет едва ли мог кому-то, кто ждал дерби, прийти в голову.

Марцел Личка, конечно, уже в первом тайме начал менять игроков, позже выпустив в том числе новичков с именем — Хорхе Карраскаля, Луиса Чавеса. И конечно, в конце концов «Динамо» стало похоже на приличную команду уровня высшего отечественного футбольного дивизиона и даже во втором тайме благодаря Муми Нгамалё счет размочило. Но от ощущения, что метаморфозы состоялись во многом из-за того, что создавшему гигантский запас прочности «Спартаку» уже не так уж и хотелось рвать жилы, некуда было деться. Спартаковцы одержали третью подряд победу в Кубке, и после первого круга, оторвавшись от «Динамо», ближайшего преследователя, аж на пять очков, фактически гарантировали себе выход именно в «верхнюю» сетку play-off: туда попадают две лучшие команды из группы.

Другой матч в этой группе развивался по куда более «нормальному» сценарию. «Пари Нижний Новгород» не особенно смущал тот факт, что бьется он с клубом, лидирующим в чемпионате страны, и держался он против «Краснодара» вполне убедительно.

Более того, во втором тайме имел стопроцентный шанс открыть счет. Погубила нижегородцев потеря Лукаса Масоэро за несколько минут до финального свистка. Олакунле Оласегун отдал передачу в штрафную, а там уже караулил ее Джон Кордоба с его снайперским чутьем. Так «Краснодар», начавший выступления в Кубке с поражений от «Спартака» и «Динамо», получил свои первые три балла в турнире.

Во вторник состоялись еще два кубковых матча. В группе B «Рубин» дома справился — 2:1 — с «Уралом». В группе A «Оренбург» не выезде одолел — 1:0 — «Факел». И казанцы, и оренбуржцы набрали благодаря этим победам первые очки в турнире, обострив интригу в своих квартетах.

Алексей Доспехов