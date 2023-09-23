В аэропорту Мали разбился военно-транспортный самолет Ил-76

На востоке Мали при заходе на посадку в аэропорту Гао разбился самолет, произошло возгорание, сообщил новостной портал Malijet. Журналист Серж Даниэль написал в соцсети X, что, по его информации, разбился военно-транспортный самолет Ил-76.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ил-76

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Ил-76

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Malijet, на место падения отправлены пожарные. Другие подробности не приводятся. В местных СМИ со ссылкой на очевидцев сообщают, что упавший самолет принадлежал ЧВК «Вагнер».

Связанный с частной военной компанией Telegram-канал Grey Zone опроверг эту информацию, уточнив, что на борту не было бойцов или пилотов ЧВК «Вагнер», а сам борт «использовался местными силами для перевозки грузов различного назначения».

Лусине Баласян