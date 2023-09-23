Минниханов поручил вакцинировать от гриппа 60% населения Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов на совещании в Доме правительства республики в субботу поручил вакцинировать от гриппа 60% населения.

«В связи с ростом заболеваемости, вакцинацией необходимо охватить до 60% населения республики»,— сказал господин Минниханов.

Он добавил, что в регион поступило 824 тыс. доз вакцин от гриппа. Уже вакцинированы 573 тыс. человек.

По данным, озвученным на совещании, республике за последнюю неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом выросла на 46% — до 14 тыс. 215 случаев. Наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией: за неделю зарегистрировано 89 случаев, в предыдущую было 65 случаев, рост 37%.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"