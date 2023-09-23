В Ярославле с 25 сентября начнут штрафовать за безбилетный проезд

В Ярославле и Ярославском районе с 25 сентября начнут действовать новые штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в новом варианте закона штраф за безбилетный проезд в Ярославле вырос со 100 руб. до 2 тыс. руб. Как уточнил и.о. министра транспорта Ярославской области Мурат Баснукаев, штрафы в размере 2 тыс. руб. будут назначать за безбилетный проезд только в новом транспорте.

«На остальных маршрутах размер штрафа не изменился и составляет 100 рублей. Таким образом, размер штрафа является фиксированным и не может быть установлен контроллером произвольно»,— отметил господин Баснукаев.

Выписывать штрафы будут контролеры службы «Организатор перевозок Ярославской области» прямо в автобусе. К проверкам будут периодически привлекать сотрудников полиции. При наличной оплате проезда, пассажир должен показать билет, при безналичной — предъявить карту, проездной билет или билет в приложении «Ярославская область. Транспорт». При этом после назначения штрафа пассажир все-равно должен оплатить проезд. Если он отказывается, на ближайшей остановке контролер вправе его высадить, а информацию передадут в полицию.

Алла Чижова