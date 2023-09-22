Мамут и «Траст» прекратили судебные споры о задолженности в 23 млрд рублей

Национальный банк «Траст» и группа компаний бизнесмена Александра Мамута прекратили все судебные споры о задолженности предпринимателя, которая оценивалась в 23,5 млрд руб. Как сообщил «Ведомостям» представитель банка, также завершены все юридические действия по реализации мирного соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Мамут (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александр Мамут (слева)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«После долгого процесса согласования деталей команды пришли к компромиссу, который устроил обе стороны»,— сказал представитель «Траста». Условия, на которых прекращены судебные споры, он не уточнил.

В 2021 году «Траст» подал иск к Александру Мамуту о взыскании долга по кредитам его киносети «Синема парк» в 19,2 млрд руб. «Синема парк» подала четыре иска к «Трасту» еще в январе 2021-го. «Траст» указывал, что «Синема парк» пытался через суд навязать ему неприемлемые условия реструктуризации кредита, ссылаясь на сложную ситуацию из-за пандемии. В сентябре 2022 года Александр Мамут покинул пост главы совета директоров в киносети.

О заключении соглашения об урегулировании претензий сообщалось 7 июля. Как уточнил представитель «Траста», в соглашении учитывались внешние обстоятельства последних лет, которые повлияли на киноиндустрию, включая пандемию COVID-19.