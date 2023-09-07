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Коммерсантъ FM
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Предвзятое отношение к ДВЗЯИ

Россия напомнила США о долгах в сфере нераспространения ядерного оружия

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обвинил США в подрыве ряда региональных и глобальных договоренностей в сфере ядерного нераспространения. С соответствующими заявлениями он выступил в четверг на региональном семинаре в Бишкеке. Российский дипломат отметил, что из-за промедления Вашингтона до сих пор не завершен процесс создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, и не вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Власти США же настаивают, что поддерживают эти и другие договоренности в ядерной сфере.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Центр энергетики и безопасности

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Центр энергетики и безопасности

В Бишкеке прошел второй день регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения», организованного Центром энергетики и безопасности (Москва) и Центром внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова (Москва) в сотрудничестве с МИД Киргизии. Мероприятие приурочено к 30-летию начала процесса создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

Эта зона в итоге была официально провозглашена в рамках соответствующего пятистороннего договора, подписанного в 2006 году на Семипалатинском испытательном полигоне в Казахстане. Он вступил в силу в 2009 году. В 2014 году был подписан протокол о так называемых негативных гарантиях, в рамках которого пять официальных ядерных держав обязались не применять ядерное орудие в отношении участников зоны и не угрожать им. Киргизия стала депозитарием (хранителем) этого документа. Россия, Китай, Великобритания и Франция ратифицировали его. Тогдашний президент США Барак Обама также внес этот договор на ратификацию в Сенат, однако довести дело до конца не смог.

Законодатели сочли, что документ создает преимущества для России и в и то же время может негативно сказаться на интересах США в регионе.

Протокол завис в Сенате. В то же время власти США не раз заверяли, что в целом поддерживают идею создания в мире, и в том числе в Центральной Азии, зон, свободных от оружия массового уничтожения.

В своем выступлении на открытии второго дня семинара в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков не преминул напомнить США об их «должке». «Создание в разных регионах мира зон, свободных от ядерного оружия, является важным элементом укрепления режима нераспространения»,— подчеркнул он, отметив в связи с этим особое значение создания такой зоны в Центральной Азии. «К сожалению, этот процесс не завершен: США не ратифицировали протокол к договору»,— констатировал дипломат, напомнив в то же время, что Россия соответствующий протокол давно ратифицировала.

Раскритиковал Сергей Рябков США и за тупиковую ситуацию вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «С момента открытия этого договора для подписания прошло уже более четверти века, однако он до сих пор так и не стал действующим международно-правовым инструментом,— посетовал замглавы МИД РФ.— Причины хорошо известны: восемь государств из тех, что перечислены в Приложении 2 к ДВЗЯИ, то есть страны со значительным ядерным потенциалом, пока не подписали и/или не ратифицировали этот документ, что препятствует его вступлению в силу».

По мнению Сергея Рябкова, «большинство стран из этого списка ориентируются на позицию США», которые подписали, но до сих пор не ратифицировали этот договор.

«Позицию США я не могу охарактеризовать иначе как деструктивную,— продолжил российский дипломат.— Официально отказавшись в 2018 году от ратификации ДВЗЯИ, Вашингтон до сих пор не предпринял никаких реальных шагов по исправлению ситуации, несмотря на декларативные заявления нынешней администрации о желании пересмотреть свой подход».

ДВЗЯИ был открыт для подписания 24 сентября 1996 года. С тех пор его подписали 186 государств и ратифицировали 178. 178-й страной в августе этого года стала Шри-Ланка. По данным “Ъ”, ожидается, что еще одна страна (не из Приложения 2) объявит о подписании ДВЗЯИ буквально на днях. Но договор до сих пор не действует. Чтобы ДВЗЯИ заработал, нужна ратификация 44 стран из Приложения 2, имеющих ядерное оружие или возможности его создания (их перечень составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ). Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая РФ. Последнее свое ядерное испытание СССР провел в 1990 году, Россия ядерное оружие не испытывала. В 1996 году она подписала, а в 2000-м ратифицировала ДВЗЯИ. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран. При этом все страны придерживаются моратория на проведение ядерных тестов (Северная Корея последней провела испытание в 2017 году).

«Хотелось бы воспользоваться сегодняшней возможностью, чтобы вновь призвать соответствующие страны (из Приложения 2.— “Ъ”) официально присоединиться к ДВЗЯИ и тем самым внести важный вклад в укрепление режима нераспространения и контроля над вооружениями»,— заявил на семинаре в Бишкеке Сергей Рябков.

Выступивший следом первый замглавы МИД Киргизии Асеин Исаев отметил, что его страна благодарна всем ядерным державам, предоставившим государствам Центральной Азии «негативные гарантии безопасности» в рамках Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия. При этом он напомнил, что ядерного оружия так много, что планету можно уничтожить «несколько раз». И добавил, что «этот вопрос касается любого уголка Земли».

Далее мероприятие продолжилось в закрытом режиме. На нем, в частности, выступил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Роберт Флойд. «На полях» семинара у него состоялась отдельная встреча с Сергеем Рябковым.

Замглавы МИД России Сергей Рябков — о нераспространении ядерного оружия и контроле над вооружениями

Замглавы МИД России Сергей Рябков — о нераспространении ядерного оружия и контроле над вооружениями

В конце августа замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая на заседании Генассамблеи ООН, посвященном Международному дню против ядерных испытаний, заявила о безусловной поддержке ДВЗЯИ Вашингтоном. «Мы первыми подписали ДВЗЯИ в сентябре 1996 года,— напомнила она.— С той поры без единого исключения Соединенные Штаты соблюдают мораторий на ядерные испытания, и мы призываем все страны, обладающие ядерным оружием, объявить о подобном моратории и придерживаться его».

При этом она добавила, что США озабочены «вызывающей тревогу ядерной риторикой со стороны России за прошедшие полтора года, в частности, заявлением президента (Владимира.— “Ъ”) Путина в феврале о желании возобновить испытания ядерных взрывов». Это заявление, по словам Бонни Дженкинс, «противоречит собственным обязательствам России по ДВЗЯИ».

Напомним, в своем послании Федеральному собранию в феврале этого года президент Владимир Путин заявил, что власти РФ знают «всю подноготную» про подход США к возобновлению ядерных испытаний. «Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов»,— объявил он тогда. После чего дал Минобороны и «Росатому» поручение «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем»,— предупредил Владимир Путин.

Елена Черненко, Бишкек

Фотогалерея

Как создавалось и где испытывалось ядерное оружие

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Разработка ядерного оружия стала возможна после того, как в 1938 году ученые Отто Ган (на фото), Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер (на фото) открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов

Разработка ядерного оружия стала возможна после того, как в 1938 году ученые Отто Ган (на фото), Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер (на фото) открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов

Фото: Wikipedia

9 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт принял ускоренную программу по созданию атомной бомбы. 17 сентября 1943 года США начали реализацию программы, получившей название «Проект Манхэттен». Для руководства секретной лабораторией был приглашен физик Роберт Оппенгеймер (на фото), военную часть проекта курировал генерал Лесли Гровс

9 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт принял ускоренную программу по созданию атомной бомбы. 17 сентября 1943 года США начали реализацию программы, получившей название «Проект Манхэттен». Для руководства секретной лабораторией был приглашен физик Роберт Оппенгеймер (на фото), военную часть проекта курировал генерал Лесли Гровс

Фото: AP

В рамках проекта «Манхэттен» были созданы три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк» (на фото). 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерной бомбы. В штате Нью-Мексико тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа «Штучка» (Gadget). Взрыв был эквивалентен 21 килотонне тротила

В рамках проекта «Манхэттен» были созданы три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк» (на фото). 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерной бомбы. В штате Нью-Мексико тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа «Штучка» (Gadget). Взрыв был эквивалентен 21 килотонне тротила

Фото: QuartzMMN

6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы «Толстяк» и «Малыш» на японские города Хиросима и Нагасаки&lt;br> На фото: бомбардировка Нагасаки 9 августа

6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы «Толстяк» и «Малыш» на японские города Хиросима и Нагасаки
На фото: бомбардировка Нагасаки 9 августа

Фото: U.S. Army

Параллельно разработка ядерного оружия велась и в СССР. В 1939–1940 годах советские физики Юлий Харитон (на фото) и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. В 1945 году Юлий Харитон вошел в специальный комитет по использованию атомной энергии, занимавшийся изучением ядерного оружия. В закрытом городе Сарове под его руководством работали лучшие физики страны

Параллельно разработка ядерного оружия велась и в СССР. В 1939–1940 годах советские физики Юлий Харитон (на фото) и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. В 1945 году Юлий Харитон вошел в специальный комитет по использованию атомной энергии, занимавшийся изучением ядерного оружия. В закрытом городе Сарове под его руководством работали лучшие физики страны

Фото: ТАСС

Разработкой водородной бомбы в СССР занимались с конца 1940-х годов. Первую бомбу называли «слойкой Сахарова» (РДС-6с) в честь одного из ее «отцов» — Андрея Сахарова (на фото), ставшего позднее лауреатом Нобелевской премии мира

Разработкой водородной бомбы в СССР занимались с конца 1940-х годов. Первую бомбу называли «слойкой Сахарова» (РДС-6с) в честь одного из ее «отцов» — Андрея Сахарова (на фото), ставшего позднее лауреатом Нобелевской премии мира

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Ядерные заряды малой (менее 5 кт) и сверхмалой (менее 0,8 кт) мощности начали разрабатываться в США и СССР в середине 1950-х годов. Их планировали использовать в тактическом ядерном оружии — авиабомбах, артиллерийских снарядах, торпедах, неуправляемых ракетах, фугасах. Известно, что при воздушном взрыве мощностью 0,01 кт смертельный радиус действия ударной волны составляет 150 м, проникающей радиации — 300 м

Ядерные заряды малой (менее 5 кт) и сверхмалой (менее 0,8 кт) мощности начали разрабатываться в США и СССР в середине 1950-х годов. Их планировали использовать в тактическом ядерном оружии — авиабомбах, артиллерийских снарядах, торпедах, неуправляемых ракетах, фугасах. Известно, что при воздушном взрыве мощностью 0,01 кт смертельный радиус действия ударной волны составляет 150 м, проникающей радиации — 300 м

Фото: Federal Government of the United States

Четвертый и пятый атомные взрывы США осуществили на атолле Бикини в Тихом океане летом 1946 года. Операция «Перекрестки» (Crossroads) была направлена на ликвидацию кораблей-мишеней воображаемого противника. На испытаниях присутствовали делегация СССР и пресса. При подводном взрыве «Бэйкер» произошло радиоактивное заражение всех кораблей. На некоторых из них находились подопытные животные

Четвертый и пятый атомные взрывы США осуществили на атолле Бикини в Тихом океане летом 1946 года. Операция «Перекрестки» (Crossroads) была направлена на ликвидацию кораблей-мишеней воображаемого противника. На испытаниях присутствовали делегация СССР и пресса. При подводном взрыве «Бэйкер» произошло радиоактивное заражение всех кораблей. На некоторых из них находились подопытные животные

Фото: U.S. Army

Первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный) во многом была похожа на «Толстяка». 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске прошло ее первое испытание. Мощность бомбы составляла 22 килотонны

Первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный) во многом была похожа на «Толстяка». 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске прошло ее первое испытание. Мощность бомбы составляла 22 килотонны

Фото: Wikipedia

В 1951 году США провели серию взрывов на тихоокеанском полигоне. Операция носила название «Парник» (Greenhouse). Для того чтобы сымитировать взрывы в воздухе, объекты были установлены на высоких металлических вышках. В капсуле объекта «Джордж» впервые в истории были использованы дейтерий и тритий. Мощность взрыва составила 225 килотонн

В 1951 году США провели серию взрывов на тихоокеанском полигоне. Операция носила название «Парник» (Greenhouse). Для того чтобы сымитировать взрывы в воздухе, объекты были установлены на высоких металлических вышках. В капсуле объекта «Джордж» впервые в истории были использованы дейтерий и тритий. Мощность взрыва составила 225 килотонн

Фото: U.S. Army

25 мая 1953 года на ядерном полигоне в Неваде был произведен первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом, получившим название Grable

25 мая 1953 года на ядерном полигоне в Неваде был произведен первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом, получившим название Grable

Фото: Wikipedia

12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы

12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы

Фото: Кадр из видео

29 июля 1957 года в силу вступил устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одним из направлений деятельности агентства является обеспечение нераспространения ядерного оружия. По состоянию на март 2022 года в организацию входило 175 стран, КНДР прекратила членство в 1994 году. В 2005 году агентство и возглавлявший его Мухаммед аль-Барадеи (на фото) были удостоены Нобелевской премии мира

29 июля 1957 года в силу вступил устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одним из направлений деятельности агентства является обеспечение нераспространения ядерного оружия. По состоянию на март 2022 года в организацию входило 175 стран, КНДР прекратила членство в 1994 году. В 2005 году агентство и возглавлявший его Мухаммед аль-Барадеи (на фото) были удостоены Нобелевской премии мира

Фото: AP / Lionel Cironneau

31 октября 1958 года в Женеве начались переговоры о запрете испытаний ядерного оружия. В них участвовали СССР, США, Великобритания. Одновременно вступил в силу трехсторонний мораторий на проведение ядерных испытаний

31 октября 1958 года в Женеве начались переговоры о запрете испытаний ядерного оружия. В них участвовали СССР, США, Великобритания. Одновременно вступил в силу трехсторонний мораторий на проведение ядерных испытаний

Фото: AP

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор о демилитаризации Антарктики, превращавший регион в зону, свободную от ядерного оружия. Изначально его подписали 12 стран, которые вели в Антарктике научные исследования (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США). Документ вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 54 страны

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор о демилитаризации Антарктики, превращавший регион в зону, свободную от ядерного оружия. Изначально его подписали 12 стран, которые вели в Антарктике научные исследования (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США). Документ вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 54 страны

Фото: AP

30 октября 1961 года СССР провел испытания «Царь-бомбы». Ее также прозвали «Кузькина мать» после того как Никита Хрущев произнес свою известную речь. Мощность советской бомбы составила 57–58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва огненный шар раскинулся на 4,6 км, ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, а сейсмическая волна три раза обогнула весь земной шар

30 октября 1961 года СССР провел испытания «Царь-бомбы». Ее также прозвали «Кузькина мать» после того как Никита Хрущев произнес свою известную речь. Мощность советской бомбы составила 57–58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва огненный шар раскинулся на 4,6 км, ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, а сейсмическая волна три раза обогнула весь земной шар

Фото: Минатом

5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», если это вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. В договоре участвуют 136 стран, в том числе Израиль, Индия и Пакистан. Вне документа остаются, например, КНДР, Франция, Китай&lt;br> На фото: подписание договора в Кремле

5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», если это вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. В договоре участвуют 136 стран, в том числе Израиль, Индия и Пакистан. Вне документа остаются, например, КНДР, Франция, Китай
На фото: подписание договора в Кремле

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

12 июня 1968 года резолюцией ООН был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государства-участники обязались не передавать и не принимать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними; не поощрять и не побуждать страны к производству или приобретению такого оружия. Проверку выполнения договора осуществляет МАГАТЭ. Документ не подписали Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году свою подпись отозвала КНДР. Иран ратифицировал договор, но с 2004 года подозревается МАГАТЭ в его нарушении. Документ подписан 190 странами

12 июня 1968 года резолюцией ООН был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государства-участники обязались не передавать и не принимать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними; не поощрять и не побуждать страны к производству или приобретению такого оружия. Проверку выполнения договора осуществляет МАГАТЭ. Документ не подписали Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году свою подпись отозвала КНДР. Иран ратифицировал договор, но с 2004 года подозревается МАГАТЭ в его нарушении. Документ подписан 190 странами

Фото: AP / Jerry Mosey

7 декабря 1970 года резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Подписан 11 февраля 1971 года СССР, Великобританией и США. Договор запрещает размещать такое оружие на морском дне за пределами 12-мильной прибрежной зоны. Участниками договора являются 95 стран, среди них нет, к примеру, Франции, Израиля, Пакистана&lt;br> На фото: студенты МГУ протестуют против ядерных испытаний Франции в пустыне Сахара в 1960 году

7 декабря 1970 года резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Подписан 11 февраля 1971 года СССР, Великобританией и США. Договор запрещает размещать такое оружие на морском дне за пределами 12-мильной прибрежной зоны. Участниками договора являются 95 стран, среди них нет, к примеру, Франции, Израиля, Пакистана
На фото: студенты МГУ протестуют против ядерных испытаний Франции в пустыне Сахара в 1960 году

Фото: AP

10 сентября 1996 года ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Государства-участники обязуются «не производить испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», запретить и предотвращать их, а также «воздерживаться от побуждения, поощрения» и прочего участия в проведении ядерных взрывов. Договор подписан 184 странами, ратифицирован — 168. Документ ратифицировали три государства, обладающие ядерным оружием,— Россия, Великобритания и Франция. Не подписали его Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран&lt;br> На фото: члены индийской делегации на заседании ООН по принятию ДВЗЯИ

10 сентября 1996 года ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Государства-участники обязуются «не производить испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», запретить и предотвращать их, а также «воздерживаться от побуждения, поощрения» и прочего участия в проведении ядерных взрывов. Договор подписан 184 странами, ратифицирован — 168. Документ ратифицировали три государства, обладающие ядерным оружием,— Россия, Великобритания и Франция. Не подписали его Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран
На фото: члены индийской делегации на заседании ООН по принятию ДВЗЯИ

Фото: AP / Osamu Honda

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Разработка ядерного оружия стала возможна после того, как в 1938 году ученые Отто Ган (на фото), Фриц Штрассман и Лиза Мейтнер (на фото) открыли расщепление ядра урана при поглощении им нейтронов

Фото: Wikipedia

9 октября 1941 года президент США Франклин Рузвельт принял ускоренную программу по созданию атомной бомбы. 17 сентября 1943 года США начали реализацию программы, получившей название «Проект Манхэттен». Для руководства секретной лабораторией был приглашен физик Роберт Оппенгеймер (на фото), военную часть проекта курировал генерал Лесли Гровс

Фото: AP

В рамках проекта «Манхэттен» были созданы три атомные бомбы: «Штучка», «Малыш» и «Толстяк» (на фото). 16 июля 1945 года США провели первое в мире испытание ядерной бомбы. В штате Нью-Мексико тестировалась плутониевая бомба имплозивного типа «Штучка» (Gadget). Взрыв был эквивалентен 21 килотонне тротила

Фото: QuartzMMN

6 и 9 августа 1945 года США сбросили ядерные бомбы «Толстяк» и «Малыш» на японские города Хиросима и Нагасаки
На фото: бомбардировка Нагасаки 9 августа

Фото: U.S. Army

Параллельно разработка ядерного оружия велась и в СССР. В 1939–1940 годах советские физики Юлий Харитон (на фото) и Яков Зельдович впервые рассчитали цепную реакцию деления урана. В 1945 году Юлий Харитон вошел в специальный комитет по использованию атомной энергии, занимавшийся изучением ядерного оружия. В закрытом городе Сарове под его руководством работали лучшие физики страны

Фото: ТАСС

Разработкой водородной бомбы в СССР занимались с конца 1940-х годов. Первую бомбу называли «слойкой Сахарова» (РДС-6с) в честь одного из ее «отцов» — Андрея Сахарова (на фото), ставшего позднее лауреатом Нобелевской премии мира

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Ядерные заряды малой (менее 5 кт) и сверхмалой (менее 0,8 кт) мощности начали разрабатываться в США и СССР в середине 1950-х годов. Их планировали использовать в тактическом ядерном оружии — авиабомбах, артиллерийских снарядах, торпедах, неуправляемых ракетах, фугасах. Известно, что при воздушном взрыве мощностью 0,01 кт смертельный радиус действия ударной волны составляет 150 м, проникающей радиации — 300 м

Фото: Federal Government of the United States

Четвертый и пятый атомные взрывы США осуществили на атолле Бикини в Тихом океане летом 1946 года. Операция «Перекрестки» (Crossroads) была направлена на ликвидацию кораблей-мишеней воображаемого противника. На испытаниях присутствовали делегация СССР и пресса. При подводном взрыве «Бэйкер» произошло радиоактивное заражение всех кораблей. На некоторых из них находились подопытные животные

Фото: U.S. Army

Первая советская атомная бомба РДС-1 (реактивный двигатель специальный) во многом была похожа на «Толстяка». 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинске прошло ее первое испытание. Мощность бомбы составляла 22 килотонны

Фото: Wikipedia

В 1951 году США провели серию взрывов на тихоокеанском полигоне. Операция носила название «Парник» (Greenhouse). Для того чтобы сымитировать взрывы в воздухе, объекты были установлены на высоких металлических вышках. В капсуле объекта «Джордж» впервые в истории были использованы дейтерий и тритий. Мощность взрыва составила 225 килотонн

Фото: U.S. Army

25 мая 1953 года на ядерном полигоне в Неваде был произведен первый в истории выстрел артиллерийским ядерным снарядом, получившим название Grable

Фото: Wikipedia

12 августа 1953 года на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахской ССР прошли испытания первой в мире водородной бомбы

Фото: Кадр из видео

29 июля 1957 года в силу вступил устав Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Одним из направлений деятельности агентства является обеспечение нераспространения ядерного оружия. По состоянию на март 2022 года в организацию входило 175 стран, КНДР прекратила членство в 1994 году. В 2005 году агентство и возглавлявший его Мухаммед аль-Барадеи (на фото) были удостоены Нобелевской премии мира

Фото: AP / Lionel Cironneau

31 октября 1958 года в Женеве начались переговоры о запрете испытаний ядерного оружия. В них участвовали СССР, США, Великобритания. Одновременно вступил в силу трехсторонний мораторий на проведение ядерных испытаний

Фото: AP

1 декабря 1959 года в Вашингтоне был заключен Договор о демилитаризации Антарктики, превращавший регион в зону, свободную от ядерного оружия. Изначально его подписали 12 стран, которые вели в Антарктике научные исследования (Аргентина, Австралия, Бельгия, Чили, Франция, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканский Союз, СССР, Великобритания и США). Документ вступил в силу 23 июня 1961 года, его участниками являются 54 страны

Фото: AP

30 октября 1961 года СССР провел испытания «Царь-бомбы». Ее также прозвали «Кузькина мать» после того как Никита Хрущев произнес свою известную речь. Мощность советской бомбы составила 57–58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте. В результате взрыва огненный шар раскинулся на 4,6 км, ядерный гриб поднялся на высоту 67 км, а сейсмическая волна три раза обогнула весь земной шар

Фото: Минатом

5 августа 1963 года в Москве СССР, США и Великобритания подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, в космическом пространстве и под водой. Участники обязались «запретить, предотвращать и не производить любые испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», если это вызывает выпадение радиоактивных осадков за пределами границ данного государства. В договоре участвуют 136 стран, в том числе Израиль, Индия и Пакистан. Вне документа остаются, например, КНДР, Франция, Китай
На фото: подписание договора в Кремле

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

12 июня 1968 года резолюцией ООН был одобрен Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Государства-участники обязались не передавать и не принимать ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства, а также контроль над ними; не поощрять и не побуждать страны к производству или приобретению такого оружия. Проверку выполнения договора осуществляет МАГАТЭ. Документ не подписали Израиль, Индия и Пакистан, в 2003 году свою подпись отозвала КНДР. Иран ратифицировал договор, но с 2004 года подозревается МАГАТЭ в его нарушении. Документ подписан 190 странами

Фото: AP / Jerry Mosey

7 декабря 1970 года резолюцией ООН был принят Договор о запрещении размещения на дне морей и океанов и в его недрах ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения. Подписан 11 февраля 1971 года СССР, Великобританией и США. Договор запрещает размещать такое оружие на морском дне за пределами 12-мильной прибрежной зоны. Участниками договора являются 95 стран, среди них нет, к примеру, Франции, Израиля, Пакистана
На фото: студенты МГУ протестуют против ядерных испытаний Франции в пустыне Сахара в 1960 году

Фото: AP

10 сентября 1996 года ООН приняла Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Государства-участники обязуются «не производить испытательные взрывы ядерного оружия и любые другие ядерные взрывы», запретить и предотвращать их, а также «воздерживаться от побуждения, поощрения» и прочего участия в проведении ядерных взрывов. Договор подписан 184 странами, ратифицирован — 168. Документ ратифицировали три государства, обладающие ядерным оружием,— Россия, Великобритания и Франция. Не подписали его Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали США, Китай, Египет, Израиль и Иран
На фото: члены индийской делегации на заседании ООН по принятию ДВЗЯИ

Фото: AP / Osamu Honda

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