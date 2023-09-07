Предвзятое отношение к ДВЗЯИ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обвинил США в подрыве ряда региональных и глобальных договоренностей в сфере ядерного нераспространения. С соответствующими заявлениями он выступил в четверг на региональном семинаре в Бишкеке. Российский дипломат отметил, что из-за промедления Вашингтона до сих пор не завершен процесс создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, и не вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Власти США же настаивают, что поддерживают эти и другие договоренности в ядерной сфере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Центр энергетики и безопасности Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков

Фото: Центр энергетики и безопасности

В Бишкеке прошел второй день регионального семинара «Укрепление режима ядерного нераспространения», организованного Центром энергетики и безопасности (Москва) и Центром внешнеполитического сотрудничества имени Е. М. Примакова (Москва) в сотрудничестве с МИД Киргизии. Мероприятие приурочено к 30-летию начала процесса создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия.

Эта зона в итоге была официально провозглашена в рамках соответствующего пятистороннего договора, подписанного в 2006 году на Семипалатинском испытательном полигоне в Казахстане. Он вступил в силу в 2009 году. В 2014 году был подписан протокол о так называемых негативных гарантиях, в рамках которого пять официальных ядерных держав обязались не применять ядерное орудие в отношении участников зоны и не угрожать им. Киргизия стала депозитарием (хранителем) этого документа. Россия, Китай, Великобритания и Франция ратифицировали его. Тогдашний президент США Барак Обама также внес этот договор на ратификацию в Сенат, однако довести дело до конца не смог.

Законодатели сочли, что документ создает преимущества для России и в и то же время может негативно сказаться на интересах США в регионе.

Протокол завис в Сенате. В то же время власти США не раз заверяли, что в целом поддерживают идею создания в мире, и в том числе в Центральной Азии, зон, свободных от оружия массового уничтожения.

В своем выступлении на открытии второго дня семинара в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков не преминул напомнить США об их «должке». «Создание в разных регионах мира зон, свободных от ядерного оружия, является важным элементом укрепления режима нераспространения»,— подчеркнул он, отметив в связи с этим особое значение создания такой зоны в Центральной Азии. «К сожалению, этот процесс не завершен: США не ратифицировали протокол к договору»,— констатировал дипломат, напомнив в то же время, что Россия соответствующий протокол давно ратифицировала.

Раскритиковал Сергей Рябков США и за тупиковую ситуацию вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. «С момента открытия этого договора для подписания прошло уже более четверти века, однако он до сих пор так и не стал действующим международно-правовым инструментом,— посетовал замглавы МИД РФ.— Причины хорошо известны: восемь государств из тех, что перечислены в Приложении 2 к ДВЗЯИ, то есть страны со значительным ядерным потенциалом, пока не подписали и/или не ратифицировали этот документ, что препятствует его вступлению в силу».

По мнению Сергея Рябкова, «большинство стран из этого списка ориентируются на позицию США», которые подписали, но до сих пор не ратифицировали этот договор.

«Позицию США я не могу охарактеризовать иначе как деструктивную,— продолжил российский дипломат.— Официально отказавшись в 2018 году от ратификации ДВЗЯИ, Вашингтон до сих пор не предпринял никаких реальных шагов по исправлению ситуации, несмотря на декларативные заявления нынешней администрации о желании пересмотреть свой подход».

ДВЗЯИ был открыт для подписания 24 сентября 1996 года. С тех пор его подписали 186 государств и ратифицировали 178. 178-й страной в августе этого года стала Шри-Ланка. По данным “Ъ”, ожидается, что еще одна страна (не из Приложения 2) объявит о подписании ДВЗЯИ буквально на днях. Но договор до сих пор не действует. Чтобы ДВЗЯИ заработал, нужна ратификация 44 стран из Приложения 2, имеющих ядерное оружие или возможности его создания (их перечень составлен на основании данных Международного агентства по атомной энергии, МАГАТЭ). Из этого списка документ ратифицировали 36 государств, включая РФ. Последнее свое ядерное испытание СССР провел в 1990 году, Россия ядерное оружие не испытывала. В 1996 году она подписала, а в 2000-м ратифицировала ДВЗЯИ. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран. При этом все страны придерживаются моратория на проведение ядерных тестов (Северная Корея последней провела испытание в 2017 году).

«Хотелось бы воспользоваться сегодняшней возможностью, чтобы вновь призвать соответствующие страны (из Приложения 2.— “Ъ”) официально присоединиться к ДВЗЯИ и тем самым внести важный вклад в укрепление режима нераспространения и контроля над вооружениями»,— заявил на семинаре в Бишкеке Сергей Рябков.

Выступивший следом первый замглавы МИД Киргизии Асеин Исаев отметил, что его страна благодарна всем ядерным державам, предоставившим государствам Центральной Азии «негативные гарантии безопасности» в рамках Протокола к Договору о зоне, свободной от ядерного оружия. При этом он напомнил, что ядерного оружия так много, что планету можно уничтожить «несколько раз». И добавил, что «этот вопрос касается любого уголка Земли».

Далее мероприятие продолжилось в закрытом режиме. На нем, в частности, выступил исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ПК ОДВЗЯИ) Роберт Флойд. «На полях» семинара у него состоялась отдельная встреча с Сергеем Рябковым.

В конце августа замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс, выступая на заседании Генассамблеи ООН, посвященном Международному дню против ядерных испытаний, заявила о безусловной поддержке ДВЗЯИ Вашингтоном. «Мы первыми подписали ДВЗЯИ в сентябре 1996 года,— напомнила она.— С той поры без единого исключения Соединенные Штаты соблюдают мораторий на ядерные испытания, и мы призываем все страны, обладающие ядерным оружием, объявить о подобном моратории и придерживаться его».

При этом она добавила, что США озабочены «вызывающей тревогу ядерной риторикой со стороны России за прошедшие полтора года, в частности, заявлением президента (Владимира.— “Ъ”) Путина в феврале о желании возобновить испытания ядерных взрывов». Это заявление, по словам Бонни Дженкинс, «противоречит собственным обязательствам России по ДВЗЯИ».

Напомним, в своем послании Федеральному собранию в феврале этого года президент Владимир Путин заявил, что власти РФ знают «всю подноготную» про подход США к возобновлению ядерных испытаний. «Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идет разработка новых типов ядерных боеприпасов»,— объявил он тогда. После чего дал Минобороны и «Росатому» поручение «обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия». «Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытания, то и мы их проведем»,— предупредил Владимир Путин.

Елена Черненко, Бишкек