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В результате взрыва в белгородском Шебекине пострадали пять граждан

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о чрезвычайном происшествии в Шебекино. В результате взрыва разрушен частный жилой дом, пострадали пять граждан. По предварительной информации от аварийных служб, ЧП произошло по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона.

Как написал в соцсетях глава региона, один из пострадавших находится под завалами, еще у троих травмы головы, а у одного - ожоги. «На месте работают все оперативные службы. Помощь оказывается. Причины произошедшего установят следственные службы»,- добавил господин Гладков.

Владимир Зоркий

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