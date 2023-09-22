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Tecno представила складной смартфон Phantom V Flip

Компания Tecno представила новый складной смартфон — модель Phantom V Flip, выполненную в форм-факторе «раскладушки», в продаже появится уже в октябре 2023 года. Продажи нового смартфона начнутся осенью 2023 года — заявлено, что в России «раскладушка» появится уже с 16 октября. Стоимость Techno Phantom V Flip пока не названа.

Фото: Techno

Фото: Techno

Новинка получила два дисплея. Внешний экран представлен круглым 1,32-дюймовым AMOLED-дисплеем, а внутренний выполнен в привычном виде — прямоугольный 6,9-дюймовый основной экран имеет разрешение Full HD+ (2640x1080 точек) с частотой обновления изображения 120 Гц. Заявлено, что складной дисплей лишен видимой и ощутимой складки за счет особой конструкции шарнира корпуса, который выдерживает более 200 тыс. складываний.

Смартфон оснащен чипом MediaTek Dimensity 8050 в сочетании с 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Аккумулятор на 4000 мА•ч поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт. Новинка имеет фронтальную камеру 32 Мп, а также основной блок, объединяющий объектив 64 Мп и сверхширокоугольный модуль13 Мп. За счет технологии FreeCam можно делать снимки и записывать видео при открытом на угол от 30 до 150 градусов устройстве.

Новый Phantom V Flip стал первым устройством Tecno на базе операционной системы HiOS 13.5, созданной на основе Android 13.

Максим Вершинин

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