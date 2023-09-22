Возбуждено уголовное дело о незаконных выплатах из бюджета подрядчикам в Самаре

В Самаре возбуждено уголовное дело о незаконных выплатах из бюджета подрядным организациям, сообщил депутат Александр Хинштейн.

«20,7 млн чиновники переплатили компании „ПСК“, подконтрольной небезызвестному Виталию Зайцеву: одному из любимейших подрядчиков самарских властей, получающему многомиллиардные контракты, несмотря на череду скандалов и уголовных дел»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

В 2021 году департамент городского хозяйства и экологии Самары заключил с «ПСК» контракт на ремонт автодорог общей стоимостью 341,5 млн. Однако накануне его завершения руководитель департамента Олег Ивахин, по данным Александра Хинштейна, подписал еще три дополнительных соглашения, которые увеличили цену контракта на 16%. Позже прокуратура потребовала в суде отменить допсоглашения и обязать «ПСК» вернуть необоснованно полученные 20,7 млн. Суд удовлетворил иск.

Уголовное дело возбуждено Следственным управлением СК РФ по Самарской области по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий с причинением тяжких последствий) в отношении неустановленных лиц из числа руководства ДГХиЭ Самары.

Виталий Зайцев также является собственником ООО «Кедр-1», которое занималось содержанием дорог в Кировском районе Самары. Качество работы подрядчика часто критиковалось депутатами. По данным «СПАРК-Интерфакс», «Кедр-1» за последние пять лет получил от городских властей десятки контрактов на общую сумму около 2 млрд руб. В прошлом году в отношении директора ООО «ПСК» Юрия Приятелева и неустановленных лиц из руководства ООО «Кедр-1» было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Правоохранители установили, что в 2020 году директор ООО «ПСК» Юрий Приятелев с неустановленными лицами из руководства ООО «Кедр-1» представил в администрацию Кировского района фиктивные талоны от имени полигона АО «Экология-сервис» на утилизацию 1366,15 тонн отходов четвертого класса.

Сабрина Самедова