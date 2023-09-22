Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о легендах, связанных с каменными изваяниями в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Санкт-Петербург сегодня — в очередной раз мистика, тайны, загадки. Уж чего-чего, а этого добра в Северной столице с избытком. Вот, например, сфинксы на Университетской набережной — один из питерских символов. Вы в курсе, что их нельзя разглядывать и тем более пристально смотреть им в глаза? Можно окаменеть или вовсе сойти с ума. Об этом предупреждают почти все гиды. В течение дня изваяния меняют выражения лиц. Невозмутимые утром, к вечеру они становятся хищными и смотрят на этот мир с ненавистью.

Один въедливый комсомолец в 1938 году пытался рассмотреть эти изменения и вдруг с криком схватился за голову. Говорят, он увидел их истинный лик, который был неописуемо жутким. После этого парень повел себя неадекватно: бросался на товарищей с пескоструйным пистолетом, проклинал Сталина. Когда пришел в себя, признался, что испытывал ощущение, будто кто-то завладел его мозгом.

Археолог Янис Атоназис, который нашел статуи в Египте, отправился на тот свет при весьма странных обстоятельствах. А через два года после доставки сфинксов в Петербург погиб капитан судна, на котором их перевозили, и почти вся его команда. И вот еще. Говорят, император Николай I, который купил фигуры, умер от яда, а не от воспаления легких. И вообще, проклятие сфинксов легло на всех мужчин династии Романовых. Ну а что? Александра II взорвали, семью Николая II уничтожили…

Кстати, славным каменным ребятам около 3 тыс. лет, и нашли их в гробнице фараона Аменхотепа III, а он якобы занимался черной магией. На статуе самого африканского правителя было высечено обещание погрузить весь мир во тьму и хаос. В такое верится с трудом, конечно, но, как известно, даже слова «египетская сила» обладают непредсказуемыми последствиями. Ну вот, хотел еще о многом рассказать, а времени хватило только на застывших истуканов. Но мы еще обязательно вернемся к мистическим загадкам — как-нибудь в следующий раз.