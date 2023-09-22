В Каменске-Уральском простились с военным, погибшим из-за дрона-камикадзе

На Аллее славы в Каменске-Уральском простились с младшим сержантом Андреем Степановым, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Его похоронили на Аллее почетных граждан Волковского кладбища.

Андрей Степанов был призван в вооруженные силы, где и подписал контракт с Минобороны РФ. В конце февраля он отправился на СВО, где служил механиком- водителем самоходной артиллерийской установки «Акация». Военный погиб 8 июля. Он вывел боевую машину на позицию для подготовки к выстрелу, однако в этот момент прилетел вражеский дрон-камикадзе.

В апреле во время отпуска он приезжал в Каменск-Уральский, чтобы жениться. В июне у него родились двое детей — Вера и Вячеслав. Уралец награжден медалью «За воинскую доблесть» I степени и орденом Мужества.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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