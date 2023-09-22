И сбоку бантик

Редко, когда сложносочиненные подиумные образы на самом деле доходят до обычных людей, однако, с лентами в этот раз происходит совсем другая история. Показы только идут, а уже за пределами подиумов появилось много вариантов причесок, украшенных лентами всех фасонов и оттенков. Все это выглядит свежо, идет практически всем, — происходит своего рода модная реинкарнация бантов, эволюция известного всем аксессуара. Ленты-корсеты, боковые мелкие ленты всех расцветок, ленты как украшение лица, продолжение макияжа — тут есть, из чего выбрать.

Сергей Гартензия, стилист салонов красоты «МильФей» подчеркивает, что ленты подходят абсолютно любым типам волос и по структуре, и по плотности. «Почти все варианты причесок с лентами обязательно сочетаются с легкой небрежностью, — говорит он. — Крепить ленту можно разными способами: вплетать в волосы, прикалывать шпильками или невидимками, обматывать прозрачным скотчем, а потом фиксировать на жидкий или сухой лак ультра-сильной фиксации — все, для того, чтобы они хорошо держались».

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Вдохновением для создания как «корсетных кос», так и в целом украшательства локонов лентами-бантами, является эпоха барокко, сложные укладки, многослойная, роскошная одежда, декорированная лентами, камнями, жемчугом и кружевами. Эта утрированная, акцентированно-женская эстетика возвращается и привлекает внимание всех, кто устал от спорт-шика или бесконечного нормкора.

Ирина Кириенко