«Стать коммерсантом»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о грантах на развитие стартапов, в том числе связанных с искусственным интеллектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Опытный предприниматель обычно знает либо представляет, где найти инвестиции для своего проекта. Но для начинающего бизнесмена или молодого ученого, который только пытается запустить первый стартап, это может стать непосильной задачей и непреодолимым барьером для реализации задумки. В этих условиях весомую поддержку автор идеи может получить в виде федерального гранта.

Например, от Фонда содействия инновациям по национальному проекту «Цифровая экономика». Размер гранта варьируется от 4 млн руб. до 50 млн руб. в зависимости от масштаба стартапа и его направленности. С 2021 года гранты могут получить и проекты из области искусственного интеллекта, отмечает гендиректор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков:

«Основная проблема в медицине — это, по сути, идентификация результатов анализов компьютерной томографии, МРТ, УЗИ, средств инвазивного контроля, когда есть картинка, по которой соответствующему врачу нужно определить наличие или отсутствие каких-либо заболеваний, патологий. Вот здесь много решений, которые реально применяются в лечебных учреждениях и уже показали свою эффективность.

У нас есть сервис, который на базе искусственного интеллекта помогает диагностировать болезни глаз, определять степень тяжести заболеваний сетчатки. Платформа позволяет за один клик выполнить диагностику — фактически через "Облако" это можно сделать в любой точке мира. Казанская компания разработала неплохую онлайн-платформу для подготовки школьников к госэкзаменам. Есть и системы квантовой передачи данных, предназначенные для обеспечения безопасности в интернете».

Всего за последние четыре года Фонд содействия инновациям профинансировал более 800 проектов в сфере цифровых технологий на сумму свыше 10 млрд руб. Примерно столько же стартапов, но уже связанных с искусственным интеллектом, получили поддержку начиная с 2021 года. И сейчас открыт новый конкурс для компаний, разрабатывающих проекты с участием ИИ.