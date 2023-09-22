Собянин: строительство Центра фигурного катания Этери Тутберидзе завершено

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении строительства Центра фигурного катания Этери Тутберидзе на Новоясеневском проспекте. Проект закончили на пять месяцев раньше запланированного срока, написал господин Собянин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АГН «Москва» Фото: АГН «Москва»

Согласно сообщению мэра, в дворце спорта есть две универсальные ледовые арены, которые могут «трансформироваться под хоккейные поля». Для спортсменов предусмотрены все условия для тренировок — десять хореографических, один акробатический, два тренажерных зала, а также один зал с покрытием из искусственного льда. В центре также построен реабилитационный блок с зоной водных процедур.

«Преобразилась и территория около дворца. Теперь здесь есть удобное место для прогулок, а также парковка на 100 машин и автобусов»,— рассказал господин Собянин.

Строительство центра началось в мае 2021 года по Адресной инвестиционной программе Москвы. Концепция комплекса была разработана при участии заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Среди ее воспитанниц — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова, Камила Валиева, Александра Трусова и Евгения Медведева.