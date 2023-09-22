Компания Alfa Romeo анонсировала новый лимитированный суперкар, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя стратегических проектов итальянского автопроизводителя Криштиану Фиорио.

Новинка станет современной интерпретацией одной из классических моделей бренда. Потенциальным клиентам в качестве варианта базового автомобиля предлагаются все модели 1960-х и 1970-х годов, при этом наибольшую поддержку получили, в частности, четыре модели, названия которых не раскрываются.

Участие в вопросе о будущем суперкаре принимали как покупатели нового Alfa Romeo 33 Stradale, так и те, кто не успел приобрести автомобиль. Заявлено, что следующая лимитированная модель марки будет выпущена ограниченным тиражом не более 50 экземпляров. Премьера суперкара Alfa Romeo состоится в 2026 году.

Напомним, в 2023 году состоялась премьера Alfa Romeo 33 Stradale, которая стала современной интерпретацией классического спорткара Alfa Romeo 33 Stradale, выпущенного в 1967 году.

Максим Вершинин

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