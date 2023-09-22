Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Alfa Romeo анонсировала новый лимитированный суперкар

Компания Alfa Romeo анонсировала новый лимитированный суперкар, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя стратегических проектов итальянского автопроизводителя Криштиану Фиорио.

Новинка станет современной интерпретацией одной из классических моделей бренда. Потенциальным клиентам в качестве варианта базового автомобиля предлагаются все модели 1960-х и 1970-х годов, при этом наибольшую поддержку получили, в частности, четыре модели, названия которых не раскрываются.

Участие в вопросе о будущем суперкаре принимали как покупатели нового Alfa Romeo 33 Stradale, так и те, кто не успел приобрести автомобиль. Заявлено, что следующая лимитированная модель марки будет выпущена ограниченным тиражом не более 50 экземпляров. Премьера суперкара Alfa Romeo состоится в 2026 году.

Напомним, в 2023 году состоялась премьера Alfa Romeo 33 Stradale, которая стала современной интерпретацией классического спорткара Alfa Romeo 33 Stradale, выпущенного в 1967 году.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...