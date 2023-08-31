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Alfa Romeo представила суперкар 33 Stradale

Компания Alfa Romeo представила суперкар 33 Stradale, который будет выпущен ограниченным тиражом.

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Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale

Фото: Alfa Romeo

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Alfa Romeo 33 Stradale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 Stradale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 Stradale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 Stradale

Фото: Alfa Romeo

Alfa Romeo 33 Stradale

Фото: Alfa Romeo

Новинка стала современной интерпретацией классического спорткара Alfa Romeo 33 Stradale, выпущенного в 1967 году. Та модель стала дорожной версией гоночного Alfa Romeo Tipo 33, а современная версия построена на базе дорожного спорткара — официально не сообщается, какая модель была взята за основу, но конструктивные особенности указывают на Maserati MC20.

Облик автомобиля разработан дизайнерами подразделения Alfa Romeo Centro Stile, которые переосмыслили классическую модель в современном стиле. Особенностью суперкара стали двери «крылья бабочки», панорамное лобовое стекло, а также конструкция кузова, при которой самая высокая точка автомобиля находится не на уровне лобового стекла, как на любом другом спорткаре, а посередине крыши.

Интерьер выполнен в нарочито лаконичном стиле. В распоряжении водителя цифровая приборная панель с 3D-изображением и проекцией на лобовое стекло. Руль лишен каких-либо кнопок и переключателей, а органы управления второстепенными функциями вынесены на центральный тоннель и размещенную под потолком консоль. Предложены два варианта оформления салона: Tributo c кожей Poltrona Frau и алюминием, Alfa Corse — с углепластиком и алькантарой.

33 Stradale построена вокруг алюминиевой Н-образной рамы и монокока из углеродного волокна, кузовные панели выполнены из углеволокна и алюминия, а заднее стекло сделано из поликарбоната. Подвеска выполнена на двойных поперечных рычагах, оснащена активными амортизаторами и системой подъема передней части кузова (на скорости до 40 км/ч на 50 мм) для преодоления неровностей. Суперкар оснащен карбон-керамическими тормозами Brembo с управлением «по проводам».

Для новой Alfa Romeo предложат два типа силовой установки. Клиенты смогут выбирать между 620-сильным 3-литровым бензиновым турбомотором V6 в сочетании с 8-ступенчатой роботизированной коробкой передач и трехмоторной 750-сильной электрической силовой установкой от Maserati GranTurismo Folgore в сочетании с батареей на 102 кВт·ч и запасом хода до 450 км без подзарядки.

Выпуском суперкаров займется компания Carrozzeria Touring Superleggera. Каждое купе будут создаваться специалистами отдела Alfa Romeo Bottega, которые помогут клиентам выбрать оформление их автомобиля — каждый заказчик может выбрать оформление воздухозаборников, колеса и даже «щита» решетки радиатора, а кроме того позволено самостоятельно выбрать последние восемь символом VIN-кода автомобиля — их также укажут на центральном тоннеле в салоне.

Все запланированные к производству 33 экземпляра Alfa Romeo 33 Stradale уже проданы. Поставки суперкаров стоимостью от €2 млн начнутся в декабре 2024 года. Заявлено, что купе станет последним в истории итальянского бренда новым автомобилем с двигателем внутреннего сгорания.

Максим Вершинин

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