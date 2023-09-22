Арестован студент колледжа, готовивший поджог здания пермского военкомата

Обвиняемый в приготовлении поджога здания военкомата Индустриального и Дзержинского районов Перми студент Пермского колледжа предпринимательства и сервиса Кирилл Замалеев арестован до 13 ноября. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

Как установили полиция и ФСБ, в августе 2023 года студент согласился на предложение некого Максима и его приятелей совершить акцию, направленную против спецоперации— поджечь и взорвать помещения военкомата Индустриального и Дзержинского районов Перми. До 12 сентября 2023 года Кирилл Замалеев сходил на разведку на ул. Стахановская, 51, где расположен комиссариат. Купил древесный уголь и натриевую селитру, смастерил по найденным в интернете описаниям нечто похожее на петарду. Вечером того же дня полицейские задержали Замалеева в ресторане быстрого питания Rostic`s на ул. Пушкина, 87а.

14 сентября следственный отдел управления ФСБ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по факту приготовления к совершению террористического акта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ). Господину Замалееву грозит до 10 лет лишения свободы.