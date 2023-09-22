В Самаре изменят движение на ул. Ново-Садовой

Движение транспорта на разворотной перемычке на ул. Ново-Садовой в Самаре изменится. Речь идет об участке в районе ул. Академика Платонова. Об этом сообщает городская администрация.

«По согласованию с ГИБДД Самарской области в целях обеспечения безопасности на указанной разворотной перемычке вводится одностороннее дорожное движение в направлении ТЦ "Мегасити"»,— говорится в сообщении.

Схема движения в этом районе изменится с 6 октября текущего года. Это сделают для «ликвидации очага аварийности».

Ранее стало известно о том, что в Самаре снова ограничат движение из-за стройки метро. Это произойдет на участке ул. Самарской в районе ул. Ярмарочной.

Георгий Портнов