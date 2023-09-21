В Самаре снова ограничат движение из-за стройки метро

Движение транспорта на участке ул. Самарской, в районе ул. Ярмарочной в Самаре будет ограничено. Мера будет действовать с 5:00 (MSK+1) понедельника, 25 сентября текущего года, до 23:59, 30 сентября 2024 года. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

«В указанный период времени движение общественного транспорта – автобусов маршрутов №№ 2, 23, 41, 46, 47, 50 – будет организовано по скорректированной схеме»,—говорится в сообщении.

Ранее в Самаре ограничивалось движение на ул. Чернореченской. Транспорт не мог ходить на участке от ул. Дачной до ул. Клинической из-за аварийных работ.

Георгий Портнов