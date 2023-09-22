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Коммерсантъ FM
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Прокурор огласил обвинение по делу о покушении на Захарченко

Прокурор огласил обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на первого главу Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко и убийстве командира ополченцев Арсена Павлова (позывной Моторола). Об этом сообщает ТАСС.

Обвиняемый Александр Погорелов во время заседания суда

Обвиняемый Александр Погорелов во время заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Обвиняемый Александр Погорелов во время заседания суда

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Заседание прошло 21 сентября в Южном окружном военном суде. Суд отложил рассмотрение дела до 10 октября. В деле четыре фигуранта — Александр Погорелов, Василий Чурилов, Александр Тимошенко и Артем Ен.

Александр Погорелов — основной фигурант, которому вменяют несколько эпизодов: шпионаж (ст. 276 УК), посягательство на жизнь государственного деятеля (ст. 277 УК), совершение теракта, повлекшего смерть (ч. 3 ст. 205 УК), участие в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК), прохождение обучения в целях участия в терроризме (ст. 205.3 УК), а также незаконные приобретение, передачу, сбыт или хранение взрывчатки (ст. 222.1 УК).

Из обвинительного заключения следует, что Александр Погорелов во время планирования покушения на Александра Захарченко следил за его передвижениями и снимал их на видео. Эти видео он затем передавал сотрудникам Службы безопасности Украины.

По данным следствия, в августе 2017 года Погорелов разместил взрывчатку в мужском туалете ресторана «Пушкин» в Донецке, в который зашел Захарченко. Как следует из заключения, обвиняемый не совершил теракт, поскольку взрывчатку обнаружили сотрудники полиции ДНР.

Следствие считает, что Погорелов также причастен к убийству Моторолы: в октябре 2016 года он установил взрывчатку на крыше лифта в его доме. Устройство сработало, Арсен Павлов погиб.

Данные о Мотороле, по данным следствия, собирал Василий Чурилов. Александр Тимошенко обвиняется по статье о шпионаже и подготовке к нему, а Артем Ен — о содействии террористической деятельности.

Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года. Когда он находился в кафе «Сепар» в центре Донецка, раздался взрыв. Александр Захарченко умер уже в больнице. Власти ДНР назвали его убийство терактом.

О начале процесса читайте в материале «Покушение на Александра Захарченко не закрыли от журналистов».

Анастасия Ларина

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