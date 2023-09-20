Покушение на Александра Захарченко не закрыли от журналистов

Южный окружной военный суд (ЮОВС) приступил к рассмотрению уголовного дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и о теракте, в результате которого погиб командир батальона «Спарта» Арсен Павлов, известный под позывным Моторола. Четверым гражданам Украины также инкриминируют и другие преступления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Чурилов (второй слева), Артем Ена (в центре) и Александр Погорелов (второй справа)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Василий Чурилов (второй слева), Артем Ена (в центре) и Александр Погорелов (второй справа)

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В ЮОВС начался процесс по делу четверых граждан Украины, которым инкриминируются в том числе покушение на первого главу ДНР Александра Захарченко и теракт, в результате которого погиб Арсен Павлов (позывной Моторола). Впрочем, только этими двумя обвинениями фабула дела не ограничивается. Подсудимому Александру Погорелову вменяют в вину приготовление к шпионажу, шпионаж, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, незаконное приобретение взрывных устройств, покушение на участие в террористическом сообществе и совершение двух терактов (ч. 1. ст. 30 и ст. 276; два эпизода по ст. 276; ст. 277; ст. 205.3; три эпизода ч. 4 ст. 222.1; ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.4; п. «а» ч. 3 ст. 205; п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ).

Помимо него, фигурантами дела являются Артем Ена, обвиняемый в содействии террористической деятельности (ч. 3 ст. 205.1 УК РФ), Александр Тимошенко, которому инкриминируется приготовление к шпионажу и шпионаж (ч. 1. ст. 30 и ст. 276; а также ст. 276 УК РФ), и Василий Чурилов, обвиняемый в участии в террористическом сообществе и двух эпизодах содействия террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.4; ч. 3 ст. 205.1 УК РФ).

В начале заседания прокурор попросил провести его в закрытом режиме, однако большинство подсудимых и адвокатов высказались за придание гласности процессу. Высказывая мнение о нахождении журналистов в зале, Александр Погорелов заявил, что якобы подвергался пыткам, писал об этом заявления в правоохранительные органы, однако пока не добился возбуждения дел в отношении силовиков.

Выслушав мнения сторон, судья оставил заседание открытым.

Как выяснилось на первом заседании, Александр Погорелов, Василий Чурилов и Артем Ена содержатся в СИЗО, причем последний в настоящее время отбывает наказание по другому уголовному делу. В отношении Александра Тимошенко действует подписка о невыезде.

Гособвинитель ходатайствовал о продлении срока меры пресечения арестованным. Александр Погорелов и Василий Чурилов выступили против. Оба заявили о своей непричастности к описанным в материалах дела преступлениям и о желании доказать свою невиновность в суде. Каждый из мужчин заверил, что не собирается скрываться, и попросил назначить меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Однако суд продлил арест каждому на три месяца, до 29 декабря. К этому времени они проведут в заключении около шести лет.

Следующее заседание по делу назначено на 21 сентября. Ожидается, что в ходе него прокурор зачитает обвинительное заключение.

Арсен Павлов и сопровождавший его командир разведывательного отделения разведывательной роты Евгений Гадлия погибли 16 октября 2016 года в результате подрыва лифта. Взрывное устройство, по версии следствия, как ранее рассказывал “Ъ”, заложил Александр Погорелов при помощи сообщника, гражданина Польши. Также Александра Погорелова обвиняют в покушении на высокопоставленного военного ДНР Алексея Выдрина.

Попытка подрыва Александра Захарченко была предпринята в августе 2017 года, когда Александр Погорелов, по версии следствия, заложил бомбу в ресторане, который должен был посетить первый глава ДНР, но она не сработала. Это преступление было квалифицировано как посягательство на жизнь госдеятеля. Позже, 31 августа 2018 года, Александр Захарченко стал все-таки жертвой взрыва в ресторане, но дело об этом преступлении расследуется отдельно.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону