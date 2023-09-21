Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 сентября

8:17. В ночь с 20 на 21 сентября ПВО уничтожила по одну беспилотнику над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей, сообщило Минобороны РФ. Также были сбиты 19 БПЛА над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Орловский губернатор Андрей Клычков в 2:50 уточнил, что были обезврежены два беспилотника, которые пытались атаковать объектов топливно-энергетического комплекса. «По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — написал губуернатор у себя в Telegram-канале.