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Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 21 сентября

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

8:17. В ночь с 20 на 21 сентября ПВО уничтожила по одну беспилотнику над территориями Белгородской, Курской и Орловской областей, сообщило Минобороны РФ. Также были сбиты 19 БПЛА над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Орловский губернатор Андрей Клычков в 2:50 уточнил, что были обезврежены два беспилотника, которые пытались атаковать объектов топливно-энергетического комплекса. «По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет. Сотрудниками правоохранительного блока проводятся необходимые мероприятия, ситуация находится под контролем», — написал губуернатор у себя в Telegram-канале.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину 20 сентября

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