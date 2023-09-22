Акции птицефабрики «Бархатовская» вновь выставили на торги за 700 млн рублей

Власти Красноярского края снова выставили на торги акции птицефабрики «Бархатовская». Начальная стоимость 220 715 обыкновенных именных бездокументарных акций (100% уставного капитала) – 700 млн руб. Покупатель получит имущественный комплекс по производству и реализации яйца и мяса птицы, а также продуктов их переработки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В июле 2022 года птицефабрика была выставлена на продажу с начальной ценой более 1 млрд руб. Позднее торги были продлены на два месяца, однако заявок на них не поступило.

Птицефабрика «Бархатовская» специализируется на разведении сельскохозяйственных птиц, реализации мяса птицы и выпуске куриного яйца, является одной из крупнейших птицефабрик Красноярского края. Ежедневно «Бархатовская» производит более 600 тыс. шт. яйца, в год — более 200 млн шт. 60% производимого яйца реализуются в крае, остальные — за его пределами. Выручка предприятия в 2022 году составила чуть больше 1 млрд руб. (в 2021 году – 1,2 млрд), убыток – 33,7 млн руб. (годом ранее чистая прибыль была 51,.6 млн руб.).

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Оксана Павлова