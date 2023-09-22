Путин в шутливой форме согласился дать Грефу 1 млрд руб. на IT-проект Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф попросил президента Владимира Путина профинансировать строительство кампусов для школ программирования «Школа 21». Господин Путин согласился, но в шутливой форме пристыдил главу банка за такую просьбу.

Господин Греф озвучил ее во время экскурсии по новгородскому филиалу школы, который заработал в сентябре. Он рассказал, что с 16 регионами ведется работа по открытию аналогичных учебных заведений. Глава Сбера уверяет, что «проект очень бюджетный», а все оборудование производится банком.

«Если бы по результатам вашей поездки вы дали поручение поддержать (проект.— "Ъ")... Нам нужна помощь от Федерации на кампусы, на строительство»,— попросил Герман Греф президента (цитата по ТАСС). Глава банка уточнил, что уже согласовал просьбу с администрацией президента и обсудил с его помощником Максимом Орешкиным.

На уточняющий вопрос Владимира Путина, сколько нужно денег, господин Греф ответил: «Если вы выделите миллиард в год, будет здорово». «Хорошо, вытащил прямо клещами»,— ответил президент. Он также сказал собравшимся: «Герману Оскаровичу стыдно говорить, что он просит у Федерации миллиард. Такой богатый и просит миллиард. Просто почему он не называл сумму? Ему стыдно».

«Школа 21» — бесплатная школа программирования от Сбера. Туда набирают учеников старше 18 лет для обучения «востребованным IT-профессиям», говорили в банке.