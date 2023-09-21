«Нет отдельной татарстанской законности»

В ближайшее время прокурор Татарстана Илдус Нафиков, который руководит надзорным органом в регионе уже 10 лет, может покинуть свой пост. Президент РФ Владимир Путин предложил его на должность прокурора соседней республики — Марий Эл. А прокуратуру Татарстана, как ожидается, возглавит заместитель прокурора Санкт-Петербурга Альберт Суяргулов. Назначение произойдет после консультаций с Советом федерации, заседание которого запланировано на понедельник. Эксперты напоминают, что раньше кандидатуру прокурора республики согласовывали с властями Татарстана, но «сейчас унификация правит бал». Новый прокурор, по их мнению, «будет выполнять задачи Москвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Президент РФ Владимир Путин представил Совету федерации кандидатуры на должности региональных прокуроров. Согласно предложению главы государства, надзорный орган в Татарстане должен возглавить заместитель прокурора Санкт-Петербурга Альберт Суяргулов. Действующий руководитель прокуратуры республики Илдус Нафиков выдвинут на должность прокурора Марий Эл.

Документ, подписанный Владимиром Путиным 18 сентября и адресованный спикеру верхней палаты Валентине Матвиенко, опубликовал Telegram-канал Mash. О предстоящих кадровых перестановках сообщили также татарстанские СМИ. В пресс-службе прокуратуры Татарстана информацию о возможном переходе Илдуса Нафикова на работу в Марий Эл комментировать «Ъ-Казань» не стали, пояснив, что такие кадровые решения — «прерогатива Генпрокуратуры».

Согласно федеральному законодательству, прокуроры регионов назначаются президентом РФ после консультаций с Советом федерации (сами кандидатуры президенту вносит генпрокурор). В верхней палате кандидатуры предварительно обсуждаются в комитетах по конституционному законодательству и госстроительству и по обороне и безопасности. Ближайшее заседание Совета Федерации состоится 25 сентября, в понедельник.

Напомним, Илдус Нафиков стал прокурором Татарстана в сентябре 2013 года, сменив на этом посту Кафиля Амирова. До этого Илдус Нафиков работал прокурором Нижнекамска, Набережных Челнов и с 2007 года — Казани. По федеральному закону срок полномочий прокурора субъекта РФ — пять лет. Однако генпрокурор вправе попросить президента о продлении их полномочий еще на такой же срок. Таким образом, сейчас истекает второй пятилетний срок пребывания Илдуса Нафикова в должности прокурора Татарстана. В апреле этого года сообщалось, что прокурор Татарстана прошел очередную аттестацию. Но тогда в пресс-службе надзорного органа говорили, что господин Нафиков «признан соответствующим занимаемой должности», а информацию о переходе на работу в Марий Эл не подтверждали.

Прокуратуру соседней республики с 2018 года возглавлял Сергей Беляков, в прошлом прокурор Бавлов и Набережных Челнов. В июле 2023 года его назначили главным федеральным инспектором по Марий Эл. Исполняющим обязанности прокурора этой республики стал первый заместитель главы надзорного органа Дмитрий Талипов.

Альберт Суяргулов, который может возглавить прокуратуру Татарстана, прежде отношения к республике не имел. Согласно сайту Генпрокуратуры, вся его карьера связана с Санкт-Петербургом. Там же он окончил военно-морской институт и Санкт-Петербургский университет. Заместителем прокурора города он стал в декабре 2022 года.

Отметим, что прежде кандидатуру на должность прокурора Татарстана согласовывали с властями республики. Так, Илдус Нафиков в 2013 году сначала получил одобрение президента Татарстана Рустама Минниханова, а затем Госсовета республики. Но в 2020 году процедура назначения региональных прокуроров была изменена Госдумой. В начале 2023 года полномочия властей республики по согласованию прокурора были исключены из конституции региона.

«Замена прокурора Татарстана — это обычная практика ротаций, чтобы не допускать сращивания региональных властей и силовых структур»,— говорит политтехнолог Константин Калачев. По его словам, «нет отдельной татарстанской, марийской, брянской или московской законности — только единое пространство РФ». «Конечно, все должности раньше согласовывались с властями Татарстана. Можно вспомнить, как было в 1990-е годы. Но тот федерализм, который мы знали, уходит в прошлое. Сейчас пришло время, когда унификация правит бал»,— объясняет эксперт. Господин Калачев полагает, что Альберт Суяргулов, который может возглавить прокуратуру Татарстана, пользуется большим доверием федеральных властей, его назначение в республику «серьезное и знаковое». «Фамилия и имя у него тюркские. В этом выражается уважение к республике, где большинство населения татары. Но все-таки он из Питера, и это многое объясняет. Человек это федеральный, из вертикали власти, око государево. Выполнять он будет задачи Москвы»,— заключил Константин Калачев.

Кирилл Антонов