Где смотрят российские мультики

В «Союзмультфильме» уточнили, что ограничения развернули его в сторону КНР, азиатских, арабских стран, Латинской Америки, Африки. В студии признают, что работа по этим направлениям в ближайшей перспективе не принесет доход, сопоставимый с западным рынком, но «даст территориальные охваты, что важно на перспективу».

География прямых продаж контента «Союзмультфильма» в 2023 году составляет 80 стран, уточнили в студии. В международном прокате можно найти фильм студии «Чинк: Хвостатый детектив», осенью планируется ТВ- и интернет-премьера в странах Африки и Латинской Америки. Кроме того, шесть мультсериалов «Союзмультфильма» присутствуют на китайских платформах Tencent и Youku, Hisense, Xiaomi, Konka.

В студии считают, что перспективы экспорта анимации в дружественные страны на данном этапе выше, чем у художественного контента: «Высоким потенциалом обладает рынок Китая — там оплата за лицензию наиболее высокая, хотя и конкуренция велика».

Важен Ближний Восток, добавляют в «Союзмультфильме», там менее развито производство анимации, в основном контент закупается. В перспективе студия рассматривает экспансию в Индию и Юго-Восточную Азию как «густонаселенные территории с обширной детской аудиторией». Но, признают в «Союзмультфильме», там выпускают много собственного контента, а платежеспособность населения низкая, что сказывается на стоимости лицензий и кинобилетов.