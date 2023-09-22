Растопили лед

Жительница Санкт-Петербурга Даша Зарубина поделилась своими кроветворными клетками с 14-летним Раулом Нагиевым из Иркутска. Пересадка костного мозга помогла ему победить тяжелое заболевание крови. И Даша, и Раул мечтали познакомиться — по правилам это возможно только спустя два года после трансплантации. Накануне Всемирного дня донора костного мозга мечта сбылась: Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальный РДКМ) организовал Даше и Раулу встречу.

— Донор Даша Зарубина спасла жизнь Раулу Нагиеву,— объявил диктор на весь Ледовый дворец в перерыве матча.

Пока Даша, Раул и его мама Матанат крепко обнимали друг друга, зрители приветствовали их криками и аплодисментами. Свидетелями уникального события — а каждая встреча донора и реципиента особенная — в тот вечер стали 12,6 тыс. человек, которые собрались на игру СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва).

Знакомство Даши и Раула Национальный РДКМ приурочил к празднованию Всемирного дня донора костного мозга, который ежегодно отмечают во всем мире в третью субботу сентября. Этот праздник — повод поблагодарить доноров и привлечь внимание как можно большего числа людей к теме донорства костного мозга. На встрече удалось и первое, и второе.

— Я каждый день благодарила человека, который спас моего сына, а когда увидела Дашу вживую, слезы градом полились от волнения и радости,— говорит Матанат.— Раул начал болеть с двух месяцев, диагноз — бета-талассемия (тяжелое генетическое заболевание крови, связанное с нарушением выработки эритроцитов.— Русфонд). Сына лечили до одиннадцати лет у нас в Иркутске, а потом мы поехали в Москву, в Морозовскую больницу, где врачи назначили пересадку костного мозга.

Подходящий донор нашелся быстро — в базе Национального РДКМ. Даша, инженер в сфере телекоммуникаций, вступила в регистр в 2019 году, а весной 2021-го ей сообщили о совпадении с реципиентом. Клетки костного мозга она сдавала для Раула дважды с разницей в полгода — вторая пересадка помогла побороть болезнь.

— Когда я узнала, что могу помочь, сразу согласилась,— рассказывает Даша.— А когда мне недавно позвонили из регистра и сказали, что можно познакомиться с реципиентом, я очень обрадовалась: значит, у человека, которому я помогла, все хорошо, он излечился от недуга. Еще мне понравилась идея встретиться на хоккейном матче, ведь чем масштабнее встреча, тем больше людей можно заинтересовать и привлечь в регистр доноров костного мозга.

Знакомство Даши и Раула стало возможно благодаря команде Национального РДКМ, Центра развития донорства костного мозга (ЦРДКМ) и их партнерам: хоккейному клубу СКА, транспортно-логистической группе «Трансойл» и компании «Балт-информ».

— С хоккейным клубом СКА мы сотрудничаем уже второй сезон,— говорит координатор Национального регистра, директор ЦРДКМ Любовь Белозерова, кстати, сама реальный донор.— На наших донорских акциях во время игр в регистр вступили 158 болельщиков, 40 из них — как раз на матче, где встретились Даша и Раул. А еще потенциальными донорами стали 27 игроков молодежного состава СКА — акция для них прошла тоже в преддверии Всемирного дня донора костного мозга.

Мечта Раула познакомиться со своим донором исполнилась, и теперь появилась новая: окончить школу — сейчас он в восьмом классе — и переехать в Петербург. Город Раулу очень понравился.

Мария Портнягина, главный редактор журнала Кровь5