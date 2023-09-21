Комиссия Госсовета предложила разрешить студентам-очникам работать с 3 курса

Президент Владимир Путин 21 сентября провел заседание президиума Госсовета о развитии рынка труда. На заседании комиссия Госсовета предложила разрешить студентам-очникам работать с третьего курса. Председатель группы по образованию добавил, что такую практику уже использовали во время пандемии — тогда на смены выходили студенты медицинских институтов.

Комиссия также предложила встроить в систему учебных заведений центры «Мой бизнес»; индексировать пенсии работающим пенсионерам, что стало бы стимулом для их «возвращения на рынок труда»; начислять северный стаж индивидуальным предпринимателям и самозанятым в Арктике.

Также на заседании прозвучала просьба президенту продлить поддержку по нацпроекту «Демография» до 2030 года. Развитие образования, которое входит в этот проект, позволило бы «выбрать регион для профессионального обучения и дальнейшего трудоустройства», отметил представитель комиссии.

Перед этим на заседании Госсовета по развитию рынка труда выступил Владимир Путин. Он призвал правительство стимулировать занятость населения, включая молодежь и участников спецоперации, а также использовать искусственный интеллект для развития этой сферы. В планах, по его словам, перейти к экономике высоких зарплат в течение десяти лет.

Петр Бузлаев