Епархия повышает классность

Администрация Нижнего Новгорода в следующем году может передать Нижегородской епархии здание школы №113. В этом году малокомплектную школу рядом с Почаинским оврагом хотели ставить на капитальный ремонт, но затем администрация передумала, хотя, по словам учителей, из-за плохого состояния школы из нее уже ушли около ста учеников. Епархия хочет организовать на базе учебного заведения православную гимназию, разговоры о которой идут на протяжении многих лет, еще с 2010 года, когда епархии передавали несколько школьных кабинетов. Юридических решений пока не принято, однако некоторые чиновники уже удивлены намерениями мэра Юрия Шалабаева сократить количество школьных мест светского образования в проблемном Нижегородском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средняя школа №113 в Плотничном переулке Нижнего Новгорода в 2024 году может быть передана в безвозмездное пользование Нижегородской епархии. Эту информацию подтвердили три источника «Ъ-Приволжье» в органах власти. По их словам, о намерении передать церкви здание школы сообщила Алла Коновницына на совещании регионального градостроительного штаба при обсуждении проекта КРТ в районе Плотничного переулка. По бровке оврага предполагается строительство нескольких многоквартирных домов, и школа включена в этот квартал развития.

Однако планы мэрии избавиться от учебного заведения озадачили областных чиновников. «Город принял такое решение, кажется, еще в июле. Теперь надо, чтобы он объяснил, куда детей распределят: этот вопрос задан», — сообщил источник в правительстве. Другой собеседник заметил, что в центре Нижегородского района «жесточайший дефицит школьных мест» уже сейчас, не говоря уже о будущей жилой застройке по проектам КРТ и оставшимся договорам развития застроенных территорий.

«Если бы органы образования включали такие объекты, как православные гимназии и иные образовательные форматы, в расчет по обеспеченности местами, то, может быть, у владыки быстрее получилось бы их отремонтировать. А так мы получаем еще больший дефицит в школах», — добавил чиновник.

Оперативно получить комментарии в Нижегородской епархии не удалось.

Учителя в школе рассказали, что им ничего об этом неизвестно, хотя слухи идут давно, еще с 2010 года. Тогда в Нижнем Новгороде большой общественный резонанс вызвала история с передачей четырех кабинетов под классы православной гимназии, но чиновники объяснили это необходимостью сохранить подушевое финансирование школы, которая не была полностью укомплектована.

«Слухи о том, что школу отдадут епархии, у нас каждый год муссируются. У нас же есть общие учителя, которые и в школе преподают, и в православной гимназии Сергия Радонежского (она расположена на другом берегу оврага в Университетском переулке). Мы давно привыкли к таким разговорам, но каких-то подтверждений им не было и сейчас ничего такого не слышали», — рассказали в школе.

По словам сотрудников, в этом году 113-я школа даже не набирала первые классы, так как все ждали, что школу поставят на капремонт. Однако из-за отсутствия финансирования этого не случилось. Директор школы Сергей Павлов подтвердил, что из-за плохого состояния школы некоторые родители переводят детей: ушло около ста учеников. «Сейчас у нас всего 150 ребят учатся», — добавил он.

В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что никаких юридически значимых решений по передаче школы не принято: мэр не издавал никаких постановлений на этот счет.

Что касается Нижегородской епархии, у нее не всегда хватает сил и средств, чтобы восстановить свои образовательные объекты. Например, областное правительство еще в 2018 году передало церкви заброшенное здание бывшей школы фабрично-заводского обучения ГАЗа (ул. Школьная, 9). Трехэтажный корпус власти отдали восстанавливать под православное училище.

В минимущества обещали, что оно откроется в 2020 году и будет одним из лучших. Однако епархия до сих пор не приступила к капремонту здания.

Роман Кряжев