Мэрия переходит на замообеспечение

Недавно назначенный руководитель Перми Эдуард Соснин анонсировал очередные изменения в структуре администрации города. Так, в мэрии появится политический блок, а часть структур, ранее подконтрольных главе напрямую, перейдут под контроль заместителей. В прямом подчинении господина Соснина останутся только руководители районов. Эксперты пока затрудняются оценить эффективность нововведений.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Новый глава Перми Эдуард Соснин вчера сообщил об очередных изменениях в мэрии. Как и предполагал «Ъ-Прикамье», в структуре администрации Перми появится блок «Общественные связи», по сути, занимающийся политическими процессами. Руководитель блока не был назван, однако, как уже сообщал «Ъ-Прикамье», это место со следующей недели займет пермский политтехнолог, ныне работающий на аналогичной позиции в мэрии Кирова, Сергей Трошков.

Наибольший интерес представляют точечные изменения внутри блоков, с помощью которых новый градоначальник избавил себя от дополнительного функционала. Так, пресс-служба Перми, всегда подчинявшаяся главе напрямую, теперь переподчинена заместителю по общественным связям. Контрольный департамент, выполняющий, по сути, роль внутреннего ревизора мэрии, перешел в подчинение заместителя, руководящего блоком «Общественная безопасность». Юристы из правового управления теперь будут подчиняться блоку главы аппарата Александра Молоковских.

Единственные, кто теперь напрямую подчиняются главе Перми, это семь глав районов. «Получается, что начальникам трех управлений придется перестраивать свою работу, поскольку штабные структуры всегда подчинялись напрямую главе»,— говорит один из собеседников «Ъ-Прикамье».

Сам Эдуард Соснин в своем телеграм-канале пояснил, что изменения в структуре администрации проводятся «для повышения эффективности работы и более четкой координации в соответствии со структурой краевого правительства».

Политический консультант Людмила Ознобишина считает, что анонсированные требования отвечают сложившимся трендам в муниципальном управлении: выстраивание вертикали, синхронизация с краевой структурой и ликвидация возможного дублирования. «Кроме того, добавляется еще одна задача — выстраивание на городском уровне управления политическими процессами, а также более оперативного и эффективного реагирования на запросы населения»,— уточняет эксперт. По ее словам, сейчас ответственность за политические процессы в городе «размыта и не имеет реально действующих алгоритмов, генерирующих рейтинги власти». «Но создавать такие блоки в отрыве от реальных рычагов управления, от качественных изменений среды и улучшений в городе чревато разными негативными последствиями. Кроме того, местное самоуправление всегда завязано на фактор личности, на потенциал управленца и его реальные цели, амбиции и квалификацию»,— отмечает политконсультант.

Еще ряд экспертов не считают анонсированные изменения принципиальными. «Смена губернатора или главы Перми всегда влечет за собой кадровые изменения, перерас­пределение функционала, ответственности и полномочий. Каждый руководитель формирует удобную для себя структуру управления. По большей части, как бы Эдуард Соснин ни делегировал полномочия, спрос за работу мэрии все равно будет с него. А в конечном счете и с губернатора, так как Эдуард Соснин — человек из его команды»,— считает политтехнолог Олег Борисенко.

Политтехнолог Алексей Чусовитин считает анонс изменений в структуре администрации символическим, политическим решением. «Глава вступил в должность относительно недавно, и ему нужно заявить о себе, перетасовав должности, и сформировать управленческую систему под себя. Думаю, это элемент поиска собственного управленческого образа и стиля управления, формальные, бюрократические шаги для того, чтобы показать, кто тут главный. Другого достаточного обоснования я не вижу»,— говорит экс­перт. В необходимости на данном этапе политического блока в городской администрации господин Чусовитин сомневается: «Такой блок имеет смысл при наличии ситуации риска, в которой нужно оперативно принимать обоснованные политические решения, иначе он будет перетягивать на себя функционал других управлений и ведомств. Ближайшая подобная ситуация — выборы губернатора Пермского края 2025 года. Сейчас создание политического блока администрации Перми считаю преждевременным»,— отмечает политтехнолог.

Константин Кадочников