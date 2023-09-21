КФУ вернет деньги незачисленным иностранным абитуриентам

Казанский федеральный университет (КФУ) вернет деньги иностранным студентам, которые оплатили обучение с опозданием, а потому не были зачислены в вуз.

«Абитуриенты не зачислены, поэтому в соответствии с заключенными договорами на обучение денежные средства будут возвращены в полном объеме на основании письменных заявлений»,— сообщили «Ъ-Казань» в пресс-службе КФУ. Там отметили, что «абитуриентам, которые не были зачислены на обучение, приглашение не может быть оформлено».

Ранее в социальных сетях появились жалобы иностранных абитуриентов на то, что они прошли вступительные экзамены, оплатили учебу, но приказа об их зачислении так и не было. В КФУ заявили, что приглашение не было выслано тем абитуриентам, которые не успели провести оплату в течение 7 дней после заключения договора.

Всего в университет в этом году было зачислено более 2,5 тыс. иностранных граждан из визовых стран. Сколько абитуриентов опоздали с оплатой, в КФУ не сообщают.

Кирилл Антонов