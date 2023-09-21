Иностранные абитуриенты не были зачислены в КФУ из-за поздней оплаты учебы

Казанский федеральный университет (КФУ) не направил приглашения на учебу иностранным абитуриентам, которые не провели оплату обучения в течение семи дней после заключения договора. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Ранее в социальных сетях появились жалобы иностранных абитуриентов о том, что они прошли вступительные экзамены, оплатили учебу, но приказа об их зачислении так и не было.

Однако в КФУ заверили, что те, кто выполнил «все требования установленного порядка приема, уже зачислены на обучение».

«В университет зачислено более 2,5 тыс. иностранных граждан из визовых стран. Университетом оформлены и направлены в миграционное ведомство 2,4 тыс. ходатайств на оформление приглашений»,— отметили в университете. Как ожидается, в МВД смогут обработать эти заявки до конца сентября.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"