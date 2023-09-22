Страховка с возвратом

Страховщик, возместивший кредиторам банкрота убытки, причиненные арбитражным управляющим (АУ), вправе потребовать в порядке регресса возмещения этой суммы с АУ, если докажет его стремление получить материальную выгоду, решил Верховный суд РФ (ВС). Юристы считают позицию ВС спорной, и даже среди самих АУ нет единого мнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ВС разъяснил, когда страховщик может переложить свою выплату на арбитражного управляющего. В рамках банкротства ООО «Управляющая компания жилищного хозяйства Индустриального района г. Барнаула» (УКЖХ) кредитор АО «Барнаульская генерация» добился судебного решения о взыскании с Михаила Олейника 11,7 млн руб. убытков за нарушения во время исполнения обязанностей конкурсного управляющего. Ответственность была СК «Арсенал», к которой и обратился кредитор, но получить 10 млн руб. удалось только через суд. Затем «Арсенал» подал иск к Михаилу Олейнику, требуя возместить сумму в порядке регресса.

Арбитражные суды трех инстанций удовлетворили иск страховщика. Они отметили, что АУ привлечен к ответственности за включение в конкурсную массу УКЖХ средств, поступавших от населения, которые носят целевой характер и имеют особый режим распределения. По мнению судов, АУ осознавал «противоправный характер своих действий». Его действия признали умышленными и обязали возместить выплату страховщику. Михаил Олейник обжаловал эти решения в ВС. Он настаивает, что только нарушения закона о банкротстве недостаточно для удовлетворения регрессного требования, а умысла стороны не было. ВС поддержал АУ.

Суд отметил, что для взыскания в порядке регресса нужно «установить умышленный характер действий управляющего, повлекших причинение убытков, направленность этих действий на извлечение выгоды». Факт нарушения закона о банкротстве еще не говорит о наличии умысла, признала коллегия. Решение о взыскании убытков с управляющего тоже не доказывает умысла, а лишь признает факт причинения вреда кредиторам вследствие нарушения требований закона, уточнил ВС. Между тем страховщик не ссылался на выгоду Михаила.

ВС хочет избежать перекладывания ответственности страховщика на АУ каждый раз, когда его действия признаны ненадлежащими и взысканы убытки, полагает глава практики реструктуризации и банкротства ЮР-ПРОЕКТ Виктор Панченко. Он добавляет, что похожую позицию ВС высказывал в 2017 году, после чего исков от страховщиков стало меньше, но практика к единообразию так и не пришла.

Советник BGP Litigation Антон Помазан считает, что ВС намеренно сужает основания для регрессных требований к АУ, так как закон говорит о наличии либо умысла, либо получении необоснованной выгоды, не объединяя их. Требование же ВС о доказательстве одновременно и умысла, и выгоды нарушает баланс по таким спорам и возлагает все риски на страховые компании, считает старший юрист «ЮрТехКонсалт» Анастасия Лысенко. В случае с Михаилом Олейником, уточняет она, суды могли отказать во взыскании убытков с АУ ввиду существовавшей тогда правовой неопределенности (с тем, что делать с поступлениями от потребителей в адрес банкрота), соответственно, и выплата страховки не понадобилась бы.

По мнению господина Помазана, на практике доказать получение выгоды именно управляющим «крайне сложно». Это может быть, например, использование арендуемого должником автомобиля в личных целях, возмещение АУ в свою пользу несуществующих расходов за счет средств должника и т .п., отмечает юрист, но «чаще в случае недобросовестных действий управляющего прямую выгоду получает третье лицо, например, должник, отдельный кредитор или участник торгов».

Сами управляющие считают позицию ВС верной. «В иной интерпретации не выполнялась бы сама задача страхования»,— говорит глава совета союза АУ «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко. Она подчеркивает, что «бремя доказывания умысла и выгоды АУ лежит на страховщике». Однако АУ Максим Доценко уточняет, что если «субъективно для конкретного АУ — это хорошее решение, то для цен на страховки — не очень». По его мнению, лучше оптимизировать подход по спорам о взыскании с АУ убытков, чтобы не было завышения суммы ущерба.

Екатерина Волкова, Анна Занина