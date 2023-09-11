Уберите жалобную книгу

Верховный суд РФ (ВС) признал право арбитражных управляющих (АУ) возместить средства, потраченные на защиту от необоснованных жалоб. В законодательстве оно не закреплено, поэтому суды зачастую отказывались взыскать убытки с заявителя жалобы. Теперь ВС закрепил компенсации. По мнению управляющих и юристов, эта позиция снизит число необоснованных жалоб, хотя и не решит проблему полностью.

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ВС разъяснил, может ли управляющий возместить расходы на юристов по возбужденному в его отношении административному делу. В рамках банкротства Николая Бабакина налоговая инспекция №16 по Алтайскому краю пожаловалась в Росреестр на управляющего Владимира Фоноберова. По мнению инспекции, он допустил ряд нарушений по публикации сообщений на Федресурсе, не закрыл все счета должника и пропустил срок для обращения в суд за утверждением положения о реализации имущества.

АУ нанял юриста за 100 тыс. руб. В результате Росреестр прекратил административное дело в связи с отсутствием состава правонарушения. После этого управляющий потребовал взыскать с ФНС потраченные на юридическую помощь расходы в качестве возмещения убытков. Но арбитражные суды первой и апелляционной инстанций присудили ему лишь 2 тыс. руб., а кассация полностью отклонила иск, не найдя вины в действиях налоговиков и подчеркнув, что АУ по определению «достаточно компетентен», чтобы самостоятельно решить эти вопросы (см. “Ъ” от 2 августа).

Владимир Фоноберов обратился в ВС, настаивая, что его нельзя лишить права на профессиональную юридическую помощь, а также на возмещение таких расходов в случае признания претензий необоснованными. Дело передали в экономколлегию, которая поддержала управляющего.

ВС разъяснил, что в случае прекращения производства по административному делу по реабилитирующим основаниям у лица могут возникать негативные последствия в виде расходов для защиты. К ним относятся оплата услуг защитника, проезд и проживание в месте рассмотрения дела, уточнил суд. Эти траты квалифицируются как «вред, причиненный лицу, привлекавшемуся к административной ответственности», признала коллегия. Хотя в КоАП нет положений о возмещении расходов на защитника для таких случаев, здесь можно применить общие нормы Гражданского кодекса о возмещении вреда, пояснил ВС.

Таким образом, господин Фоноберов «имеет право на возмещение за счет казны средств, понесенных им для своей защиты от обвинения», и именно с действиями налоговиков связаны его расходы, говорится в решении суда. Причем взыскание не требует «ни установления противоправности действий причинителя вреда, ни его вины», критерием выступает лишь «итоговое решение, определяющее, в чью пользу решен спор», подчеркнула коллегия.

ВС также отметил, что профессиональный статус АУ «не лишает его права ни на пользование услугами представителей, ни на возмещение расходов на юрпомощь», а необходимость привлечения консультанта возникает не только в случае нехватки знаний, но и по другим причинам. В частности, управляющий работал в Алтайском крае, а налоговики требовали привлечь его к ответственности в Москве, поэтому «наиболее оптимальным и разумным способом защитить свои интересы» было нанять представителя по месту рассмотрения дела, подтвердила коллегия. ВС оставил в силе решения судов первой и апелляционной инстанций о присуждении убытков в пользу АУ. Сумму убытков ВС изменить не мог, так как Владимир Фоноберов не оспаривал ее.

Управляющий партнер «ЮрТехКонсалт» Алексей Николаев говорит, что «недобросовестные кредиторы нередко используют административную ответственность для оказания давления на АУ и безнаказанно подают многочисленные жалобы». Общее число направляемых в Росреестр жалоб неизвестно (статистика не публикуется), в суды же ежегодно поступают тысячи обращений, уточняет председатель совета союза АУ «Национальный центр реструктуризации и банкротства» Валерия Герасименко. Так, по данным ЕФРСБ, за первое полугодие суды рассмотрели 3746 жалоб на управляющих, из них удовлетворено 675 (18%). АУ Максим Доценко полагает, что из жалоб в Росреестр тоже около 80% являются необоснованными.

Госпожа Герасименко полагает, что ВС устранил законодательный пробел: «Самое важное, что коллегия признала право АУ взыскать убытки, за счет которых могут быть погашены расходы на юридические услуги именно в рамках административного расследования, то есть убытки, которые понесла сторона на стадии досудебного разбирательства». Управляющие получают «дополнительный инструмент для защиты своих прав», добавляет АУ Сергей Домнин. Конечно, признает господин Николаев, сумма в 2 тыс. руб. «едва ли будет обоснованной», но здесь «важен сам прецедент». «Если суды будут взыскивать адекватные суммы, желающих жаловаться на все подряд станет меньше»,— надеется Максим Доценко.

В то же время, уточняет Сергей Домнин, позиция ВС может спровоцировать рост числа «анонимок»: закон позволяет указать при обращении в Росреестр лишь ФИО и адрес заявителя, поэтому нужны «дополнительные меры для авторизации». Валерия Герасименко считает целесообразным ограничить круг заявителей лицами, которые имеют право обжаловать действия АУ в судебном деле о банкротстве, а также ввести госпошлину за рассмотрение жалобы.

Екатерина Волкова, Анна Занина