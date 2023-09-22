Восстание «Спартака»

ГК «ПМД», планирующая застройку территории у Центрального рынка, и АО «Спартак» (девелопер офисного здания по ул. Попова, 59а) начали судебную тяжбу. «Спартак» просит установить сервитут к своему БЦ по соседним участкам, принадлежащим ПМД. Структура ПМД требует от «Спартака» освободить свой участок вдоль ул. Пушкина от имущества ответчика. Юристы высказывают мнение об исходе судебных споров и не видят в этих требованиях значительных рисков для сроков возведения жилого комплекса ПМД.



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АО «Спартак» (девелопер БЦ у Центрального рынка) потребовало в суде от ГК «ПМД», планирующей жилую застройку соседних участков, установить сервитут к своей территории по ул. Попова, 59а. Структура застройщика — ООО СЗ «Молот», в свою очередь, обратилась с исковым заявлением к «Спартаку», потребовав освободить один из собственных участков на ул. Пушкина под будущий ЖК.

АО «Спартак» зарегистрировано по ул. Попова, 59а, где располагается административное здание (ранее ТЦ «Тополя»). По сведениям kartoteka.ru, возглавляет компанию Валерий Никулин, ее учредителями, помимо господина Никулина, являются исполнительный директор Федерации бокса Пермского края Петр Павлов и Олег Шарифуллин. К слову, господа Никулин и Шарифуллин раньше были соучредителями ныне ликвидированного ООО «Тополя». ТЦ «Тополя» у Центрального рынка открылся в 2012 году без разрешения на ввод в эксплуатацию. Эту документацию ТЦ получил значительно позже открытия. Теперь большую часть площадей в 6-этажном здании по ул. Попова, 59а занимает отель Avant. АО «Спартак» в нем на праве общедолевой собственности принадлежат помещения в 2,5 тыс. кв. м.

Группа ПМД готовится к жилой застройке квартала у рынка, ограниченного улицами Попова, Пушкина, Борчанинова и Луначарского. В апреле девелопер обменялся с администрацией Перми участками размером чуть более 1 га в этом квартале. Мэрия построит школу между ЖК «Доминант» и «Эволюция», а ПМД — жилой комплекс ближе к ул. Пушкина. На этой территории также находятся здание с рестораном Rostic’s, киоски, малоэтажные дома и прочее. Для дорожного строительства власти изымут несколько участков, в том числе площадки с домом по ул. Попова, 57, здание с Rostic’s.

Как указано в картотеке Арбитражного суда Пермского края, с исковым заявлением АО «Спартак» обратилось 16 августа. В пресс-службе суда пояснили, что истец потребовал установить сервитут для обеспечения прохода и проезда через соседний участок, а также для других нужд. Одновременно «Спартак» попросил суд принять обеспечительные меры, запретив СЗ «Молот» и еще одному ответчику (ООО «С.О.В.А.») проводить на своих площадках земляные и строительно-монтажные работы, возводить ограждения по ограничению доступа к участку под зданием отеля. Суд отказал компании, и «Спартак» подал на это решение апелляционную жалобу, которая еще не рассмотрена.

ООО «С.О.В.А.» учреждено в 2002 году по адресу БЦ по ул. Попова, 59а. Руководит обществом Андрей Ноговицын, в учредителях совладельцы «Спартака» Валерий Никулин, Олег Павлов, сын Олега Шарифуллина Константин, а также Ольга Панькова, Вячеслав Щуклин и другие. «С.О.В.А.» в этом году судилось с мэрией, требуя признать незаконными границы одного из участков в этом квартале и установить по определенным координатам границы площадки под зданием с Rostic’s (ул. Пушкина, 87аа).

Связаться с представителями «Спартака» и «С.О.В.А.» «Ъ-Прикамье» не удалось.

В группе ПМД не стали комментировать судебные требования «Спартака» к СЗ «Молот» — в компании пока не успели ознакомиться с материалами дела. По словам представителя пресс-службы ПМД, исковое заявление СЗ «Молот» к «Спартаку» (подано 30 августа, но пока оставлено без движения до устранения нарушений) связано с земельным участком застройщика вдоль ул. Пушкина, который будет задействован в строительстве. Территория в 2,8 тыс. кв. м, предназначенная для многоэтажной жилой застройки, граничит с участком под офисным зданием «Спартака». Ответчик занял площадку ПМД металлическим ограждением, наружными блоками кондиционеров и металлической рампой. От этих предметов АО «Спартак» должно ее освободить. «На подготовку к реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального жилого комплекса данный судебный процесс не оказывает влияния»,— подчеркнули в пресс-службе ПМД.

«На данный момент, исходя из существа заявленных споров, реальных и существенных рисков для строительства жилого комплекса не усматривается. Однако это не исключает потенциальной угрозы, связанной с возможностью обращения АО „Спартак“ (или иных лиц) с исковыми требованиями к застройщику или лицам, входящим в группу компаний застройщика»,— считает руководитель юридического отдела Юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова. Если первые очереди строительства ЖК возле рынка не будут связаны с планами освоения площадки, в отношении которой подано заявление в суд, то риск изменения сроков строительства незначителен, добавила эксперт.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова полагает, что «Спартак» сможет наложить сервитут на участок, если докажет его обоснованность. По мнению госпожи Спиридоновой, исковое заявление СЗ «Молот» можно назвать обоснованным, вероятнее всего, требования компании будут удовлетворены. «Указанные иски, по своей сути, вносят коррективы в планирующуюся стройку, поскольку в случае их удовлетворения как сервитут, так и требование убрать заграждения не будут единовременными, а соответственно, накладываются в постоянном порядке. Учитывая это, срок постройки может быть отложен до разрешения данных судебных споров»,— рассуждает член Ассоциации юристов России.

Евгения Ахмедова