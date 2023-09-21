Голикова: число сотрудников 30–39 лет в экономике сокращается на 30%

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что количество наиболее востребованных сотрудников (от 30 до 39 лет) в российской экономике может сократиться на 30%. Об этом она рассказала журналистам перед заседанием Госсовета по рынку труда в Великом Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Нас (правительство.— "Ъ") пугает дисбаланс, который в силу демографии складывается в ближайшее время по возрастам 30–39 лет. Это самый востребованный персонал, самый готовый к изменениям. Их количество сокращается на 30%. Но растет количество молодых и более возрастных»,— сказала госпожа Голикова (цитата по «Интерфаксу»).

Число граждан от 15 до 19 лет и старшей возрастной группы, наоборот, растет. Это вынуждает правительство пересмотреть «подходы не только к прогнозированию, но и к подготовке кадров» на уровне среднего и высшего образования, а также школьной профориентации.

Вице-премьер добавила, что работников не хватает в определенных профессиях: на одного зарегистрированного безработного с соответствующим опытом приходится 13 открытых вакансий квалифицированных рабочих в сфере транспорта, строительства и промышленности. «Финансы и страховое дело — перебор. Их достаточное количество подготовлено»,— добавила Татьяна Голикова.

В обрабатывающей промышленности в перспективе потребуется еще 750 тыс. человек. Отрасль стала «абсолютным лидером» в привлечении дополнительных трудовых ресурсов.

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях, как сказала госпожа Голикова, «востребованы все специалисты». В первую очередь там не хватает экономистов, учителей и врачей.

В последнее время в регионах Сибири растет дефицит водителей общественного транспорта — показатель неукомплектованности штата в целом там достиг 30%. Власти Республики Алтай из-за этого отменили ряд городских автобусных маршрутов. Причинами нехватки кадров представители отрасли называют мобилизацию на военную службу, отсутствие подготовки кадров и низкие тарифы на перевозки.

Подробнее — в тексте «Ъ» «За баранку не держатся».

Петр Бузлаев