За баранку не держатся

В регионах Сибирского федерального округа возник дефицит водителей пассажирского транспорта. Показатель неукомплектованности штата в целом по Сибири достиг 30%, отмечают региональные ассоциации частных перевозчиков. Из-за нехватки кадров в этой сфере в Республике Алтай власти временно отменили ряд городских автобусных маршрутов. В числе причин представители отрасли называют мобилизацию на военную службу экономически активных граждан, отсутствие профессиональной подготовки кадров, а также низкие тарифы на перевозки. В ближайшие пару лет ситуация может стать катастрофической, когда из профессии уйдут до 25% водителей, достигших пенсионного возраста, опасаются руководители транспортных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неукомплектованность штата водителей общественного транспорта по Сибири достигла 30%, отмечают региональные ассоциации частных перевозчиков

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Неукомплектованность штата водителей общественного транспорта по Сибири достигла 30%, отмечают региональные ассоциации частных перевозчиков

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Нехватка водителей общественного транспорта отмечается в нескольких регионах Сибири, в том числе в Новосибирской области, Красноярском, Алтайском краях и Республике Алтай. По оценке Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП), неукомплектованность штата в Новосибирской области и в целом по округу достигает 30%. Проблема дефицита кадров отмечается и на городских, и на междугородних пассажирских маршрутах, а также в сегменте грузоперевозок.

Как рассказала „Ъ-Сибирь“ председатель Горно-Алтайского городского союза индивидуальных автопредпринимателей (Республика Алтай) Наталья Осинцева, всего в регионе на сегодняшний день недостает 120 водителей автобусов — примерно 30% от потребности рынка. Из-за дефицита специалистов в республике на линию не вышли 19 сентября 13 автобусов, сообщило министерство регионального развития. Ведомство ежедневно в оперативном порядке сообщает о рейсах, которые были отменены, так, 16 сентября не вышли на линию 11 автобусов.

В Алтайском крае дефицит водителей в пассажирских перевозках составляет 35%, при этом средний возраст сотрудников автопарка 52–57 лет, рассказал руководитель некоммерческого партнерства «Автомобильные перевозчики Алтая» Николай Орлов. Владелец компании по перевозке пассажиров ООО «Евробус-альфа» (Алтайский край) Роман Арапов сообщил, что из-за нехватки водителей из 70 автобусов в автопарке 15 простаивают. «Процент выполнения маршрутной сети сегодня лишь 85%. Проблема острая»,— комментирует господин Арапов.

В Красноярском крае на городских маршрутах не хватает до 10% водителей. Причем основная часть штата — работники возрастом более 50 лет, и более 25% из них до 2025 года намерены покинуть свои рабочие места в связи с достижением пенсионного возраста (водители общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа — 15 или 20 лет — выходят на пенсию в 50 лет), говорит председатель правления Красноярской ассоциации пассажирских перевозчиков Михаил Омышев.

За последние три года средний возраст водителей Сибири по резюме в целом увеличился на четыре года, а средний возраст водителей-дальнобойщиков превышает 50 лет, подсчитали эксперты «Зарплаты.ру».

По данным hh.ru, спрос на водителей за год — с сентября 2022-го по сентябрь 2023-го — вырос в Сибири на 37%. Заметнее всего в Омской (+44%), Новосибирской областях (+43%), Кузбассе (+40%), в Красноярском крае (+36%), Иркутской области (+38%) и Томской области (+31%). Меньше всего — в Алтайском крае (+25%). «На одну вакансию приходится в среднем 1,5 резюме. Это показатель дефицита (норма — 4–7,9 резюме на вакансию)»,— отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

Транспортно-логистическая сфера входит в число отраслей с наиболее высокой востребованностью персонала. Она находится на втором месте по доле вакансий, размещенных в регионе на платформе, после группы профессий «Производство, сырье, сельское хозяйство». За год количество предложений в отрасли транспорта и логистики в целом увеличилось втрое, рассказала региональный представитель «Авито работы» в Сибири Екатерина Салостий.

Дефицит водителей связан не только с эффектом «демографической ямы», который влияет на весь рынок труда в РФ, но и со снижением престижа профессии. Это касается как водителей-дальнобойщиков, так и водителей общественного транспорта. В профессию идет существенно меньше молодых водителей, чем раньше, говорит руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

Михаил Омышев считает, что проблема возникла из-за отсутствия системы подготовки кадров. «Раньше в каждом городе существовал ДОСААФ, который занимался обучением водителей для военной и гражданской отраслей, в том числе для пассажирских перевозок. Сейчас это бремя легло на плечи коммерческих структур, из-за чего количество специалистов в этом сегменте сильно сократилось»,— комментирует господин Омышев.

Наталья Осинцева видит проблему в том числе в низком тарифе на перевозку. В Республике Алтай он на сегодняшний день составляет 22 руб., а должен с учетом самоокупаемости составлять 35 руб., говорит она. Только за месяц — с августа по сентябрь — дизтопливо в регионе подорожало с 50 руб. до 70 руб. за литр. То есть затраты на ГСМ в себестоимости перевозок выросли на 20 руб. «В связи с этим мы не можем проиндексировать заработную плату водителям, которые уходят работать вахтой, на стройку или в туристическую отрасль, там им за перевозку предприниматели готовы предложить побольше. Сегодня средняя заработная плата водителей автобусных пассажирских маршрутов по региону составляет 25 тыс. руб.»,— рассказала госпожа Осинцева.

Спрос на водителей по всей стране дополнительно стимулируют перестройка транспортно-логистических маршрутов, стремительное развитие электронной коммерции, растущая популярность доставок, внедрение параллельного импорта и другие процессы, считает Екатерина Салостий.

В целом проблема дефицита водителей наблюдается последние пять лет, однако острую форму она приобрела в последний год, когда по мобилизации в армию ушли молодые работоспособные мужчины, говорит Михаил Омышев. «Если еще год назад минимум 20% штатного состава обновлялось свежими кадрами, то уже сегодня на работу выходят единицы»,— комментирует он.

В качестве решения проблем участники рынка предлагают создать систему подготовки кадров, повысить тарифы на пассажирские перевозки, что поможет предпринимателям увеличить заработную плату, а также внести эту категорию водителей в бронь при мобилизации мужского населения.

Лолита Белова