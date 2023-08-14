Областным котельным добавят газа

Администрация Ленобласти заявила, что прекратит выплату межтарифной разницы ресурсоснабжающим компаниям, которые не переводят котельные на газ при имеющейся возможности. На неэкологичных видах топлива в регионе работает треть всех котельных — более 200. Эксперты указывают, что почти половина работающих неэкологичных котельных находится в муниципальной собственности, а затраты на установку новых газовых котлов и техподключение могут быть неподъемными для их владельцев. Еще с прошлого года правительство региона планомерно работало над уменьшением субсидий на покрытие разницы между экономически обоснованными тарифами и льготными, по которым услуги получает население. Так, эта сумма была урезана в бюджете 2023 года в полтора раза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Согласно информации с официального сайта правительства Ленобласти, на конец 2022 года в региона работало 709 котельных. Треть из них в качестве основного топлива использует уголь, мазут, дизельное топливо или щепу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Согласно информации с официального сайта правительства Ленобласти, на конец 2022 года в региона работало 709 котельных. Треть из них в качестве основного топлива использует уголь, мазут, дизельное топливо или щепу

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко на совещании по повышению энергоэффективности инженерной инфраструктуры региона обсудил возможность прекращения выплаты межтарифной разницы энергоресурсным компаниям. Инициатива коснется тех «коммунальщиков», кто отказывается переводить котельные с угля и мазута на газ. По словам господина Дрозденко, перевод на экологичное топливо помогает снизить затраты и тарифы на отопление, а также уменьшить аварийность оборудования. Председателю комитета финансов Роману Маркову было поручено разработать механизм возврата экономии межтарифной разницы в программы модернизации инженерной инфраструктуры районов Ленобласти.

Каких компаний коснется данная мера, в администрации Ленобласти не смогли пояснить на момент отправки заметки в печать. Согласно информации с официального сайта правительства, на конец 2022 года в Ленобласти работало 709 котельных. Треть из них в качестве основного топлива использует уголь, мазут, дизельное топливо или щепу (пеллеты). «Большая часть этих котельных может быть переведена на природный газ при наличии экономической целесообразности прокладки газопроводов к населенным пунктам, в которых они находятся»,— говорилось в одном из сообщений.

Как уточнили в комитете по ТЭК Ленобласти, газификация 119 из них уже внесена в соответствующую программу. Она подразумевает строительство новых и реконструкцию действующих котельных с переводом котлов на сжигание природного газа. 92 котельные в муниципальной собственности подлежат переводу на природный газ по концессионным соглашениям, 11 котельных в частной собственности теплоснабжающих организаций переводят на природный газ по инвестпрограммам. Строительство еще 14 частных котельных, а также двух котельных для теплоснабжения храмов пройдет по программам жилищного строительства и мероприятиям сторонних организаций. Ранее «Ъ-СПб» сообщал (см. «Ъ-СПб» от 07.04.2023), что бюджетное субсидирование программы газификации региона до 2025 года пока отстает от плана и власти совместно с «Газпром» неоднократно встречались для сверки и подписания ее новой редакции.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин заметил, что в основном неэкологичными котельными, судя по приведенным данным, владеют муниципалитеты. «Как правило, компании сталкиваются с проблемой техприсоединения, иной раз подключение становится "золотым" и на него нет просто средств»,— указывает господин Пикин.

Аналогичного мнения придерживается начальник отдела торговых операций ООО «ПТЦ» Дмитрий Марков. «В целом мотивация на перевод на экологичное топливо правильна. Также развитие внутреннего рынка газа полезно для ключевого налогоплательщика региона — "Газпрома". При этом перевод котельных на газ требует значительных расходов по подведению распределительных сетей. Да и газовые котлы сами по себе довольно дороги, их сложно и затратно устанавливать. Однако в дальнейшем в эксплуатации газовые котлы наиболее экономичны»,— говорит господин Марков.

Вопрос об отмене «межтарифки» поднимался властями еще в конце 2022 года. В администрации отмечали, что расходы бюджета на субсидии якобы растут, а коммунальщики, получая деньги, не торопятся модернизировать инфраструктуру. При этом сумма субсидий при принятии бюджета 2023 года была урезана в полтора раза. Так, в 2022 году, согласно показателям исполнения областного бюджета, затраты на субсидии ресурсоснабжающим организациям в связи с установлением льготных тарифов на теплоснабжение и горячее водоснабжение составили 5,7 млрд рублей, холодного водоснабжения — 1,4 млрд. На 2023 год в бюджете предусмотрены субсидии объемом 3,6 млрд рублей и 814 млн соответственно.

«Инициатива властей Ленобласти направлена на снижение расходов на компенсацию межтарифной разницы. По сути, прекращение выплат этой разницы создаст для ресурсоснабжающих организаций значительную проблему, так как они лишатся компенсирующего источника по части выпадающих доходов, но массово поднимать тарифы они не смогут в силу законодательных ограничений, поэтому для них это будет жесткая стимуляция для поиска инвестиций и модернизации инфраструктуры. В конечном итоге, если властям удастся этот маневр, глобально население не заметит роста цен, но риски коммунальных аварий снизятся, а общая экологическая обстановка вследствие перехода на более экологичные ресурсы улучшится»,— рассуждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Перевод всех угольных и мазутных котельных на экологичные и эффективные виды топлива власти осуществляют согласно поручению президента РФ. Как ранее сообщал «Ъ-СПб» (см. «Ъ-СПб» от 08.02.2023), в Санкт-Петербурге запланирована модернизация 22 котельных ГУП «ТЭК СПб». Планируется перевести их на газ, а также испробовать электрокотлы. Как отмечали эксперты, последнее новшество обусловлено тем, что газовые котлы стоят дороже, а устанавливать их сложнее и затратнее.

Алла Михеенко