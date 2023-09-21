В «Ростдонавтовокзале» появился новый владелец

По данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс», в ООО «Ростдонавтовокзал» произошла смена владельцев. С конца августа единственным учредителем ООО является Софья Резниченко. До этого компания принадлежала Гарри Геворкяну и Гайку Шагиняну (их доли в ООО составляли 90% и 10% соответственно).

Софья Резниченко также стала и генеральным директором «Ростдонавтовокзала». Ранее компанией руководил Гайк Шагинян.

Информации о госпоже Резниченко в открытых источниках найти не удалось.

Компания «Ростдонавтовокзал» занималась управлением автовокзальным комплексом на пр. Шолохова в Ростове (так называемый «старый» ростовский автовокзал).

В июне стало известно, что автовокзал на пр. Шолохова может быть закрыт после завершения строительства «Центрального автовокзала» на территории бывшего ростовского аэропорта, куда перераспределятся транспортные потоки.

Новый «Центральный автовокзал» начали строить в апреле текущего года. Инвестиции в проект составят порядка 1 млрд руб. Планируется, что он будет обслуживать не менее 150 маршрутов – от международных, межрегиональных до межмуниципальных и внутригородских. Новый транспортный узел планируют ввести в эксплуатацию в конце текущего года.

«Центральный автовокзал» принадлежит «Группе Агроком» Ивана Саввиди.

Сергей Иванов