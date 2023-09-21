Модные преступления

Мир моды чаще всего ассоциируется с привлекательным стилем жизни: поездки, модные показы, дизайнерская одежда, модели и так далее. Однако, как и у всего в этом мире, у модной индустрии есть и обратная сторона. На фоне скандала с украденными вещами перед показом Balmain вспоминаем самые громкие преступления фешен-мира.

Украденные вещи Balmain

Близится Неделя моды в Париже (первые показы пройдут 25 сентября). Дизайнеры и модели готовятся к своим шоу, французская столица скоро встретит гостей, редакторов, инфлюенсеров и критиков. В преддверии своего показа, который пройдет 27 сентября неподалеку от Эйфелевой башни, Balmain объявили о том, что часть их коллекции была украдена. Утром 17 сентября креативный директор марки Оливье Рустен в соцсетях объявил, что фургон с вещами для показа был угнан — в нем находилось около 50 элементов коллекции. По словам Рустена, водитель не пострадал и показ пройдет согласно расписанию. Французская марка часто представляет внушительные коллекции, включающие около 100 образов, поэтому, несмотря на кражу, Рустену все равно будет что показать своей публике. В интернете сразу же появились теории, что история с угоном — промокампания шоу Balmain. Даже если это и так, вряд ли мы когда-нибудь об этом узнаем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Balmain осень/зима 2023

Фото: fr.balmain.com Balmain осень/зима 2023

Фото: fr.balmain.com

Убийство Джанни Версаче

Убийство Джанни Версаче стало одним из самых громких преступлений 1990-х. В то время Джанни заработал себе имя, пожалуй, самого популярного итальянского дизайнера десятилетия. В его вещи одевались все — от богатых брокеров на Уолл-стрит до принцессы Дианы и Элтона Джона. 15 июля 1997 года дизайнер отправился купить газету и возвращался на свою виллу в Майами. На подходе к воротам он был расстрелян — некто Эндрю Кьюненен дважды выстрелил в голову Версаче. До сих пор неизвестно, что мотивировало Кьюненена на этот поступок: в течение трех месяцев он убил около пяти человек, одним из которых стал Версаче. Поиски убийцы не принесли результатов. Спустя восемь дней после убийства Джанни полиция обнаружила тело Кьюненена — он покончил с собой.

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Фото: В© Stephanie Maze / CORBIS / Corbis / Getty Images Джанни Версаче

Фото: В© Stephanie Maze / CORBIS / Corbis / Getty Images

Исчезновение Витторио Миссони

Витторио Миссони — наследник модной империи Missoni, которую основали его родители. В 1996 году они передали дела компании своим детям — Витторио, Луке и Анджеле. Витторио стал генеральным директором модного дома и смог сделать его большим международным брендом. В 2013 году он, его жена, двое друзей семьи и два пилота отправились из архипелага Лос-Рокес в Венесуэле в столицу страны Каракас на небольшом частном самолете. В какой-то момент воздушное судно пропало с радаров, и около полугода его не могли найти. Лишь спустя шесть месяцев после пропажи американский корабль, занимавшийся поиском другого самолета, обнаружил борт семьи Миссони — серийный номер подтвердил находку. Тела всех присутствовавших на борту были опознаны — кроме самого Витторио. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что сумка, принадлежавшая Миссони, была обнаружена в 180 км к востоку от места крушения самолета. О судьбе Витторио Миссони до сих пор ничего не известно.

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Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images Витторио Миссони

Фото: Pier Marco Tacca / Getty Images

Убийство Маурицио Гуччи

В 1990-е итальянский дом моды Gucci переживал не лучшие времена: компания была на грани банкротства и семья Гуччи постепенно продавала свои доли в компании. Последним Гуччи, отрекшимся от модного престола, был сын основателя марки Гуччи, Маурицио. На тот момент уже бывшая жена Маурицио, Патриция Реджани, не была рада такому развитию событий — она была одержима деньгами, властью и своей принадлежностью к одной из самых известных итальянских семей. В середине 1990-х Маурицио продал свою долю в компании, сосредоточился на собственной жизни и готовился ко второму браку. Патриция посчитала продажу модного дома личным предательством и наняла киллера, чтобы убить своего бывшего мужа. 27 марта 1995 года Маурицио Гуччи был застрелен около своего офиса. В течение двух лет расследование не давало никаких результатов, однако позже полиция нашла связь между киллером и Реджани. Последняя во всем созналась и была приговорена к 26 годам тюрьмы. Отсидев 18 лет, Патриция вышла на свободу. Объясняя свои мотивы нанять киллера, Реджани сказала: «У меня не очень хорошее зрение, а я не хотела промахнуться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маурицио Гуччи

Фото: East News Маурицио Гуччи

Фото: East News

Илья Петрук