«Роботы решают такие проблемы, как травматизм и выгорание»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, сколько роботов в год планируется производить на предприятии компании Agility Robotics, а также о том, как их можно использовать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Agility Robotics Фото: Agility Robotics

Компания Agility Robotics, производящая гуманоидных роботов Digit, анонсировала открытие фабрики RoboFab. Это первое предприятие подобного типа в мире, уверяет вендор. Ежегодная производственная мощность будущего конвейера оценивается в 10 тыс. единиц. Фабрику строят на территории американского города Сейлем в штате Орегон.

В первый год работы объемы выпуска ожидаются на уровне сотен роботов, рассказали представители компании. По их словам, при выходе на полную мощь на производственных линиях RoboFab будет занято свыше 500 человек, а порог в 10 тыс. штук в год можно и преодолеть.

Многоцелевой коммерческий робот Digit изначально разработан для безопасного выполнения человеческого труда в помещениях, предназначенных для людей. Поэтому его дизайн имеет гуманоидный тип. Манипуляторы конечностей довольно примитивны — напоминают клешни. Но для задач роботов этого достаточно, и в целом такое решение соответствует уровню сложности всего механизма, рассказали представители Agility Robotics.

Digit поднимает грузы, сортирует компоненты и способен передвигаться с сохранением равновесия даже по лестницам и наклонным поверхностям. Источником его энергии является литий-ионные аккумуляторы. В первоочередные области применения робота входят обработка сыпучих материалов, а также перемещение объектов на складах и в распределительных центрах.

В руководстве Agility Robotics подчеркнули, что их роботы решают и такие проблемы рабочей силы, как травматизм, выгорание, высокая текучесть кадров и незаполняемость рабочих мест. Заказчики, которые участвуют в партнерской программе с Agility Robotics, могут ожидать первые поставки роботов в следующем году. Выход Digit на рынок в целом состоится уже в 2025 году.