МИД ФРГ не поддержал идею лишить Россию права вето в Совбезе ООН

Германия не поддерживает инициативу президента Украины Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН. Об этом сообщила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, необходимо защищать Устав ООН, но при этом думать о модернизации организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Анналена Бербок

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Нет, мы это не поддерживаем, и я об этом неоднократно говорила своим украинским партнерам по переговорам. Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не все, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами»,— сказала Анналена Бербок в интервью немецкому телеканалу ARD, ее цитирует агентство «РИА Новости».

Во время выступления в Совбезе ООН накануне, 20 сентября, Владимир Зеленский предложил реформировать организацию, лишив Россию права вето. «Вето в руках агрессора — вот то, что загнало ООН в тупик»,— говорил украинский президент. По его словам, эта «ключевая реформа вернет силу» уставу ООН.

В 2022 году Владимир Зеленский призвал Совбез ООН и вовсе исключить Россию или самораспуститься. Это предложение последовало за событиями в Буче Киевской области. Он аргументировал это тем, что при членстве России ООН не может эффективно реагировать на события, связанные с боевыми действиями на Украине.

Как Украина и Россия вступили в словесные баталии на заседании Совбеза ООН — в материале «Заочные прения в очном формате».