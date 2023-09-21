Свалка воронежской компании причинила липецким почвам ущерб на 11 млн рублей

По результатам проверки прокуратуры Усманского района Липецкой области была выявлена свалка неутилизированных отходов растениеводства на участке почвы площадью 3,3 тыс. кв. м. Она была размещена ООО «Полимерные материалы», сообщили в прокуратуре региона.

В ведомстве уточнили «Ъ-Черноземье», что речь идет о компании, зарегистрированной в Воронеже. Ущерб окружающей среде оценивается в 11 млн руб. Также компания размещала отходы на открытой площадке вопреки требованиям федерального законодательства.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Полимерные материалы» было учреждено в 2013 году в Воронеже для обработки отходов и лома пластмасс. Уставный капитал — 100 тыс. руб. В 2022 году выручка снизилась на 2% с 346 до 340 млн руб., чистая прибыль увеличилась на 104% с 800 тыс. до 1,6 млн руб. Директор и единственный владелец — Александр Ефанов. По данным прокуратуры Липецкой области, «Полимерные материалы» оказывают в регионе услуги по сбору, транспортировке и передаче спецорганизациям для утилизации и обезвреживания отходов I-V класса опасности. В частности, компания работает с ООО «Овощи Черноземья».

Суд оштрафовал сборщика мусора на 250 тыс. руб. за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления (ч.2 ст. 8.2 КоАП РФ, максимальное наказание для юрлиц — приостановление деятельности на 90 суток). Также прокуратура подала иск в Левобережный райсуд Воронежа о взыскании причиненного ущерба.

Как силовики расследовали уголовное дело о загрязнении реки Усмань компанией «Овощи Черноземья» и липецким водоканалом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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