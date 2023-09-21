Американские писатели подали в суд на разработчика ChatGPT

17 известных американских писателей и представляющая их права Гильдия авторов подали коллективный иск в суд Манхэттена к компании OpenAI, разработавшей чатбот ChatGPT. В числе истцов — Джон Гришэм, Джордж Р. Р. Мартин, Джоди Пиколт, Джонатан Франзен, Сильвия Дэй, Джордж Сондерс, Элин Хильдебранд. Они обвиняют OpenAI в нарушении авторских прав, а именно в том, что компания использовала тексты писателей для обучения своего чатбота ChatGPT незаконно и не получив необходимого разрешения.

Истцы утверждают, что без текстов писателей продукт OpenAI получился бы «совершенно другим». «Истцы не против разработки искусственного интеллекта и технологического развития в целом. Но ответчик (компания OpenAI.— “Ъ”) не должна была использовать тексты писателей без разрешения и не выплатив соответствующих авторских отчислений»,— говорится в заявлении.

Истцы просят суд признать вину OpenAI и определить сумму нанесенного им ущерба. Сама компания OpenAI заявила, что все материалы, которые она использовала для обучения чатбота, были взяты из открытых источников и ресурсов с соблюдением законов и правил, установленных данными ресурсами.

Как ИИ клевещет на людей и страдает галлюцинациями — в материале «Ъ».

Евгений Хвостик