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Коммерсантъ FM
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Глава самарской Росгвардии уходит в отставку

Генерал-майор полиции Александр Эсауленко покидает пост начальника управления Росгвардии по Самарской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

«На прошлой неделе он подал рапорт об увольнении. Документы на его освобождение от должности уже направлены в администрацию президента»,— говорится в сообщении.

Александр Эсауленко возглавлял региональное управление Росгвардии с октября 2017 года. Причины его отставки не сообщаются. Александр Эсауленко является уроженцем Краснодара. Он служит в органах внутренних дел с декабря 1994 года. Начинал карьеру в Краснодарском крае, потом сменил место службы на Самарскую область.

Георгий Портнов, Самара

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