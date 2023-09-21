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В Самарской области переселенцы из аварийного дома остались без нового жилья

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил региональному следствию провести проверку из-за ситуации с расселением жильцов аварийного дома в поселке Светлодольск Самарской области. Доклад по ее итогам в центральный аппарат представит руководитель областного Следственного управления Следственного комитета России Марат Галиханов. Информацию разместил информационный центр ведомства.

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

Фото: Николай Титов, Коммерсантъ

По информации СК РФ, в 2017 году дом в поселке Светлодольск в Сергиевском районе

был признан аварийным. Установлено, что здание непригодно для проживания. Степень его износа превышает 70%.

В сентябре текущего года владельцы помещений в здании получили уведомление о том, что надо покинуть дом. При этом новое жилье не было предоставлено гражданам. В настоящее время они арендуют недвижимость за свой счет.

Ранее СК РФ взял на контроль ситуацию с затопленными квартирами в доме в Кинеле. Представители управляющей компании предложили жильцам самостоятельно за свой счет решить проблемы.

Георгий Портнов

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