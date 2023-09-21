Теплая компания

«Коммерсантъ Стиль» — про ароматы с древесными и ванильными нотами, успокаивающие, как мягкий свитер.
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Теплые и бархатистые, идеальные для осени ароматы содержат древесные ноты, такие как сандал, уд, пало санто, ваниль и кашмеран. Кашемировое дерево (оно же — кашмеран«) — это химическое соединение, синтетический альдегид с пряным, амбровым, слегка цветочным запахом, используется для придания аромату того самого «ощущения» кашемира. Известный парфюмер Карлос Бенаим (на его счету, например, такие работы, как Tom Ford Italian Cypress, Maison Margiela On a Date, Frederic Malle Dawn), считает кашмеран один из важнейших ингредиентов в парфюмерии, потому что он придает звучанию ароматов «уникальный древесный, мускусный и сухой минеральный эффект». Само название происходит от Кашмира, региона между Индией, Пакистаном и Китаем, где производят волокно из шерсти горных коз. Ткань получается легкая, мягкая и шелковистая, создает ощущение уюта и спокойствия: те же характеристики присущи и ароматам с кашмераном. Все они не имеют гендерной привязки и уместны в любой ситуации.