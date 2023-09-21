Теплая компания

«Коммерсантъ Стиль» — про ароматы с древесными и ванильными нотами, успокаивающие, как мягкий свитер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @rosiehw Фото: @rosiehw

Теплые и бархатистые, идеальные для осени ароматы содержат древесные ноты, такие как сандал, уд, пало санто, ваниль и кашмеран. Кашемировое дерево (оно же — кашмеран«) — это химическое соединение, синтетический альдегид с пряным, амбровым, слегка цветочным запахом, используется для придания аромату того самого «ощущения» кашемира. Известный парфюмер Карлос Бенаим (на его счету, например, такие работы, как Tom Ford Italian Cypress, Maison Margiela On a Date, Frederic Malle Dawn), считает кашмеран один из важнейших ингредиентов в парфюмерии, потому что он придает звучанию ароматов «уникальный древесный, мускусный и сухой минеральный эффект». Само название происходит от Кашмира, региона между Индией, Пакистаном и Китаем, где производят волокно из шерсти горных коз. Ткань получается легкая, мягкая и шелковистая, создает ощущение уюта и спокойствия: те же характеристики присущи и ароматам с кашмераном. Все они не имеют гендерной привязки и уместны в любой ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Pierre Guillaume Paris, Cadjmere 18. Ноты: сандал, кашмеран, мирт, ваниль, кокос, амбра. Thierry Mugler, Alien. Ноты: амбра, кашмеран, жасмин самбак. Dior, The Cachemire. Ноты: чайная роза, кашмеран, белый чай, жимолость, мускус, корень ириса. Laboratorio Olfatto, Vanhera. Ноты: перец, ваниль, кардамон, сандал, кашмеран, корица, мускус. Parle Moi De Parfum, Flavia Vanilla. Ноты: ваниль, сахар, миндаль. DS&Durga, Deep Dark Vanilla. Ноты: орхидея, кипарис, ваниль, сено, пачули. Zarkoperfume, Buddha-Wood. Ноты: кашмеран, мускус, сандал. Burberry, Goddes. Ноты: мадагаскарская ваниль, амбра, лаванда, какао, имбирь. Следующая фотография 1 / 8 Pierre Guillaume Paris, Cadjmere 18. Ноты: сандал, кашмеран, мирт, ваниль, кокос, амбра. Thierry Mugler, Alien. Ноты: амбра, кашмеран, жасмин самбак. Dior, The Cachemire. Ноты: чайная роза, кашмеран, белый чай, жимолость, мускус, корень ириса. Laboratorio Olfatto, Vanhera. Ноты: перец, ваниль, кардамон, сандал, кашмеран, корица, мускус. Parle Moi De Parfum, Flavia Vanilla. Ноты: ваниль, сахар, миндаль. DS&Durga, Deep Dark Vanilla. Ноты: орхидея, кипарис, ваниль, сено, пачули. Zarkoperfume, Buddha-Wood. Ноты: кашмеран, мускус, сандал. Burberry, Goddes. Ноты: мадагаскарская ваниль, амбра, лаванда, какао, имбирь.

Ирина Кириенко