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Коммерсантъ FM
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Теплая компания

8 кашемировых древесных ароматов для осени

«Коммерсантъ Стиль» — про ароматы с древесными и ванильными нотами, успокаивающие, как мягкий свитер.

Фото: @rosiehw

Фото: @rosiehw

Теплые и бархатистые, идеальные для осени ароматы содержат древесные ноты, такие как сандал, уд, пало санто, ваниль и кашмеран. Кашемировое дерево (оно же — кашмеран«) — это химическое соединение, синтетический альдегид с пряным, амбровым, слегка цветочным запахом, используется для придания аромату того самого «ощущения» кашемира. Известный парфюмер Карлос Бенаим (на его счету, например, такие работы, как Tom Ford Italian Cypress, Maison Margiela On a Date, Frederic Malle Dawn), считает кашмеран один из важнейших ингредиентов в парфюмерии, потому что он придает звучанию ароматов «уникальный древесный, мускусный и сухой минеральный эффект». Само название происходит от Кашмира, региона между Индией, Пакистаном и Китаем, где производят волокно из шерсти горных коз. Ткань получается легкая, мягкая и шелковистая, создает ощущение уюта и спокойствия: те же характеристики присущи и ароматам с кашмераном. Все они не имеют гендерной привязки и уместны в любой ситуации.

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Pierre Guillaume Paris, Cadjmere 18. Ноты: сандал, кашмеран, мирт, ваниль, кокос, амбра.

Pierre Guillaume Paris, Cadjmere 18. Ноты: сандал, кашмеран, мирт, ваниль, кокос, амбра.

Thierry Mugler, Alien. Ноты: амбра, кашмеран, жасмин самбак.

Thierry Mugler, Alien. Ноты: амбра, кашмеран, жасмин самбак.

Dior, The Cachemire. Ноты: чайная роза, кашмеран, белый чай, жимолость, мускус, корень ириса.

Dior, The Cachemire. Ноты: чайная роза, кашмеран, белый чай, жимолость, мускус, корень ириса.

Laboratorio Olfatto, Vanhera. Ноты: перец, ваниль, кардамон, сандал, кашмеран, корица, мускус.

Laboratorio Olfatto, Vanhera. Ноты: перец, ваниль, кардамон, сандал, кашмеран, корица, мускус.

Parle Moi De Parfum, Flavia Vanilla. Ноты: ваниль, сахар, миндаль.

Parle Moi De Parfum, Flavia Vanilla. Ноты: ваниль, сахар, миндаль.

DS&amp;Durga, Deep Dark Vanilla. Ноты: орхидея, кипарис, ваниль, сено, пачули.

DS&Durga, Deep Dark Vanilla. Ноты: орхидея, кипарис, ваниль, сено, пачули.

Zarkoperfume, Buddha-Wood. Ноты: кашмеран, мускус, сандал.

Zarkoperfume, Buddha-Wood. Ноты: кашмеран, мускус, сандал.

Burberry, Goddes. Ноты: мадагаскарская ваниль, амбра, лаванда, какао, имбирь.

Burberry, Goddes. Ноты: мадагаскарская ваниль, амбра, лаванда, какао, имбирь.

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Pierre Guillaume Paris, Cadjmere 18. Ноты: сандал, кашмеран, мирт, ваниль, кокос, амбра.

Thierry Mugler, Alien. Ноты: амбра, кашмеран, жасмин самбак.

Dior, The Cachemire. Ноты: чайная роза, кашмеран, белый чай, жимолость, мускус, корень ириса.

Laboratorio Olfatto, Vanhera. Ноты: перец, ваниль, кардамон, сандал, кашмеран, корица, мускус.

Parle Moi De Parfum, Flavia Vanilla. Ноты: ваниль, сахар, миндаль.

DS&Durga, Deep Dark Vanilla. Ноты: орхидея, кипарис, ваниль, сено, пачули.

Zarkoperfume, Buddha-Wood. Ноты: кашмеран, мускус, сандал.

Burberry, Goddes. Ноты: мадагаскарская ваниль, амбра, лаванда, какао, имбирь.

Ирина Кириенко

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