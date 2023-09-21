Рост стоимости соли в Удмуртии превысил 8% за неделю

В Удмуртии в период с 12 по 18 сентября на продовольственном рынке зарегистрировали изменения цены на ряд товаров. По данным Удмуртстата, наиболее значительно выросла стоимость свежих помидоров — 9,6%, а также поваренной пищевой соли — 8,5%. Кроме того, на 5,8% подорожали бананы, десяток куриных яиц — 5,2%, а питьевое молоко 2,5-3,2% жирности выросло в цене на 4,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом снизилась стоимость столовой свеклы — 5,2%, репчатого лука — 4,5%, сметаны — 3,9%. Стали дешевле яблоки на 3,7%, морковь — 3,5%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали сухие корма для домашних животных на 1,7%, а цена на детские бумажные подгузники снизилась на 1,9%. Стоимость полета в салоне эконом-класса подорожала на 18,8%.