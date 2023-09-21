У свердловской ГИБДД произошел массовый сбой в работе

В Госавтоинспекции Свердловской области произошел массовый технический сбой в работе при оказании государственных услуг по регистрации транспортных средств, выдаче водительских удостоверений, приема экзаменов, сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Из-за сбоя, 21 сентября госуслуги временно не оказывались, но спустя непродолжительное время работа была восстановлена. «Оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств, выдаче водительских удостоверений, приема экзаменов проводится в штатном режиме»,— прокомментировали в ГИБДД.

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