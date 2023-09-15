В Самаре ограничили движение транспорта из-за аварийных работ

Движение транспорта на ул. Чернореченской в Самаре ограничено в пятницу днем. Речь идет об участке от ул. Дачной до ул. Клинической. Мера действует до 5:00 (MSK+1) понедельника, 18 сентября. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

Ограничение движения связано с проведением аварийных работ на участке. В связи с этим в указанном районе изменена схема движения трамваев трех маршрутов.

Подвижной состав №№ 3, 15 и 18 до утра понедельника следует через железнодорожный вокзал. Чиновники напоминают, что трамваи №15 работают в Самаре только по будням.

Также в городе ограничат движение транспорта в субботу, 16 сентября. Это произойдет из-за проведения Всероссийского дня бега «Кросс Нации».

Георгий Портнов